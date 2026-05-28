5月27日、タレントの乙葉が、劇団ひとりがMCを務めるクイズ番組『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY』（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。久しぶりのテレビ出演に視聴者からは、変わらぬビジュアルに絶賛の声が出ている。

同番組は、先に渡された賞金50万円が質問ごとに減っていくサバイバルクイズ。すべて数字で答える形式で、正解と解答の誤差×1万円を返していき、5問の間に所持金がなくなると脱落となる。

「番組冒頭に、劇団ひとりから『乙葉さん、お久しぶりですね』と声をかけられた乙葉さんは『ご無沙汰してます』と明るい声で返しました。この日は、白っぽいロングワンピースに身を包み、登場。前髪を真っ直ぐに下ろしたセミロングのヘアスタイルで清楚な雰囲気を醸しだしていました」（芸能記者）

1問めは、47都道府県のうち、お菓子の「たけのこの里」と「きのこの山」で、「たけのこの里」派はいくつ？という問題だった。

「『たけのこの里』派だという乙葉さんは、『24』と答えたのですが、正解は『46』と『たけのこの里』派の圧勝。乙葉さんは誤差の24万円を没収され、いきなりピンチに立たされました。そして、3問めは、68と書かれたボードを1回転させるといくつ？という1分問題で、正解は68でしたが、乙葉さんは89と答え、誤差21万円を返すことになり、思わず『えっ、ウソー』と漏らしていました。2問めが終わった時点で残額15万円だった乙葉さんはここで脱落したのですが、終始上品な笑顔を絶やすことはありませんでした。解答者の酒井健太さん（アルゴ＆ピース）と松井ケムリさん（令和ロマン）も4問めが終わった段階で脱落。クイズ番組初出演の音井結衣さん（SWEET STEADY）さんだけが賞金を失わずに『SAVE MONEY』に成功しました」（同前）

X上には、番組の視聴者から、乙葉の変わらないビジュアルを称賛する声が相次いでいる。

《乙葉さん見た目変わらないな〜！ちょっと天然なところも》

《乙葉久しぶりにテレビでみたけどかわいいな〜》

《乙葉、ほんまに全然変わらなくて驚く》

現在45歳となった乙葉の美貌に視聴者は目を奪われていたようだ。

乙葉は、1999年にスカウトがきっかけでグラビアアイドルとして芸能界入り。2002年には『一秒のリフレイン』で歌手デビューも果たした。

「乙葉さんの癒し系キャラクターは、CMやバラエティ番組に引っ張りだことなり、瞬く間にお茶の間で支持を広げました。そして人気絶頂期の2005年、タレントの藤井隆さんと結婚。2015年には『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー』を受賞し、多くの人から“理想の夫婦”として支持されています」（芸能プロ関係者）

2007年には長女を出産。1児の母としても子育てと仕事を両立してきた。実は結婚したら芸能界を引退しようとしていたという乙葉。しかし、今なお仕事を続けているのは、夫の言葉があったからだった。

「2022年12月に放送された『土曜はナニする！？』（関西テレビ・フジテレビ系）にVTRで出演した乙葉さん。結婚を機に引退を考えていたことを明かすと、藤井さんから『応援してくれた皆さんに“私、元気です、頑張ってますよ！って恩返ししていくべきだよ”』と言われたといいます。結婚20周年を迎えた2025年12月にディナーショーを開催し、大きな話題になりました」（前出・芸能プロ関係者）

ファンへ恩返しするために、乙葉はこれからもファンの前に“変わらぬ”姿を見せていくことだろう。