毎週金曜深夜放送のアーティストの素顔やルーツに迫る“関西発”の読売テレビ音楽番組「音道楽√（おとどうらくルート）」。２９日の放送回（深夜０時３５分）では純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいるモナキが番組初登場。メンバーのおヨネの思い出の地・ひらかたパークを満喫する。

メンバーで唯一の関西出身・おヨネが子どもの頃よく来ていたという思い出の地「ひらかたパーク」をメンバー全員で思う存分楽しむ。おヨネのひらパー愛に若干引き気味の一行は、ゴムボートで激流を下るアトラクションに搭乗する事に。しかし最年長のリーダー・じんからまさかの絶叫ＮＧ宣言。その後もゴネにゴネ続けた結果、他のメンバーたちがアトラクションを楽しんでいる間、じんは地上で「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスを一人で踊りながらひらかたパークの来場客にモナキのＰＲを行うという謎展開へと発展した。その後も様々なアトラクションに搭乗する中、一貫して絶叫ＮＧを主張するじんは、更に過酷な状況でのダンスを行うこととなった。

また、アリーナツアーの兵庫公演を終えたばかりの若者を中心に熱狂的な支持を集める指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」にも直撃。メンバーたちは神戸スイーツをかけて≠ＭＥのミュージックビデオにまつわるクイズに挑戦する。