国産スイカペースト入り、冷凍でも食べられる！ Pasco「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」

記事ポイント ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージしたPascoのスフレケーキが2026年6月1日より発売緑と赤の二層生地に国産スイカ加糖ペースト配合、ビター感のあるチョコチップでスイカの種を表現中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアで1カ月限定販売 ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージしたPascoのスフレケーキが2026年6月1日より発売緑と赤の二層生地に国産スイカ加糖ペースト配合、ビター感のあるチョコチップでスイカの種を表現中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアで1カ月限定販売

夏の定番アイス「スイカバー」が、ふんわりしたスフレケーキに生まれ変わります。

敷島製パン（Pasco）とロッテのコラボレーションによる新商品が、2026年6月1日より期間限定で登場します。

Pasco「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」





商品名：スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？JANコード：4901820483744発売日：2026年6月1日（月）販売店：スーパー・ドラッグストアなど小売価格：オープン価格販売エリア：中部・関西・中国・四国・九州地区販売期間：1カ月限定

Pascoが手がけるこの新商品は、今年で発売40周年を迎えるロッテの人気アイス「スイカバー」をイメージした、国産小麦100％使用のスフレケーキです。

ふんわりと口どけのよい生地に、スイカの外見と味わいを丁寧に落とし込んだ仕上がりになっています。

パッケージには「スイカバー」のキャラクター『すいかばマン』がプリントされており、スイカ柄の緑色の袋にスフレケーキの商品写真と「チョコっとチョコチップ入り」の文字が並んでいます。

ひと目でコラボ商品とわかるデザインです。

スイカを忠実に再現した二層構造の生地





スフレケーキの生地は、外側を緑色、内側を赤色の二層構造に仕立てています。

緑がスイカの皮、赤が果肉を表現しており、断面を見るだけでスイカを連想させるビジュアルに仕上がっています。

赤色の生地には国産スイカの加糖ペーストが練り込まれており、「スイカバー」が持つ甘くて清涼感のある味わいを再現しています。

さらに、チョコチップがスイカの種を表現するアクセントとして加えられており、ビター感のある風味が生地の甘さを引き締めます。

凍らせても楽しめる夏向けの食べ方

このスフレケーキは冷凍して食べることもできます。

アイスのように冷やして食べる楽しみ方も備えており、元ネタである「スイカバー」との世界観をより身近に体験できます。

暑い時期に冷凍庫から取り出してそのまま口にする夏らしい楽しみ方や、通常通り常温でふんわりした食感を味わう食べ方のどちらにも対応しています。

ロッテ「スイカバー」40周年のコラボ商品

「スイカバー」は1986年にロッテから新型スティックアイスとして発売されます。

三角形にスライスされたスイカそっくりの形状と、チョコチップで再現された種が特徴で、発売当初からほぼ変わらないロングセラーブランドとして現在に至っています。

発売から40年の節目にあたる2026年に、Pascoとのコラボ商品として別カテゴリで展開されます。

「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」は、中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアを中心に、2026年6月1日から1カ月間の限定販売となります。

お問い合わせはPascoお客さま相談室（フリーダイヤル：0120-084-835、平日9:00〜17:00受付）まで案内されています。

国産小麦100％・国産スイカ加糖ペースト使用、さらに凍らせても楽しめる仕様と、夏を意識した素材と食べ方を複数備えたスフレケーキです。

「スイカバー」の世界観を別の食感で体験できる1カ月限定の商品として、中部・関西・中国・四国・九州地区の店頭に並びます。

Pasco「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」はどこで購入できますか？

A. 中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパーおよびドラッグストアで販売されます。

販売期間は2026年6月1日から1カ月間の限定です。

Q. 「スイカバー」の発売40周年はいつを指しますか？

A. ロッテの「スイカバー」は1986年に発売されており、2026年が発売40周年にあたります。

このタイミングにあわせてPascoとのコラボ商品が企画されます。

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