女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。終活について語った。

司会の黒柳徹子から「あなたは何か終活はしていらっしゃるの」と問われ、三田は「やりましたよ」と明言した。

内容については「まあね、終活ですから。だいたい想像つくでしょ」と思わせぶりに語り、「子供とか孫がいるでしょう？だからその時に争いたくないっていうのが、子供たちの間にも見えてくるわけですよね」と三田。「だから私の方がちゃんと」事前に考えておくことにしたという。

それでも「財産全然ないですから。なんにもないから」と意外な告白。「だから今も減らそう、もっともっと減らそうと思っているんだけれども。でもそれなりに家が残るとか、なんとかっていうぐらいのことがあるから。そういうところを一応助けてくれる人に頼んでね、やったの」と振り返った。

黒柳は「遺言書を作成した」と紹介し、三田は「そういうことね」ときっぱり。「公正証書を取りに行くんですね」と公証役場を訪れ、遺言書を作成したと言い「そしたら、公正証書の先生がね、“おめでとうございます”って」との言葉をかけられたとした。

三田は最初は驚いたと言うものの「“こういうことをやっておくと、あとは自由になって、何も考えないで死ねますから”って、“おめでとう”って言うんですって」と説明。「あたしも、そういうことかと思って。“おめでとう”をやったなって」とほほ笑んだ。

人生については「いろいろ苦しいこともいっぱいあって。それなりに年も取ってきて」と語り、「ああ、いつ、どうやって死ぬんだろうって考えるようになりました」としみじみと話した。

以前は90歳まで生きることを目標にしていたが、「欲が出ちゃって。90ってもうすぐですよ。だからあと数年で死ぬの？って思うと欲が出て。孫やなんかが20歳まで、大学卒業して就職するまで生きたいなとか思って。あと10年、生かしてもらいたいなと」と先を見据えた。