スケートボード・ストリートの世界選手権を男子史上最年少の17歳で制したスケートボード選手の佐々木音憧（とあ、19）が28日、東京ドームで行われた交流戦の巨人ーソフトバンク戦の試合前ファーストピッチを務めた。

佐々木は「縁起がいいから」という理由で選んだ背番「88」のユニホームを着用してマウンドに上がると、帽子を取って礼儀正しく球場の四方に向かって4度頭を下げた。

帽子をかぶり直すと、捕手役を務めたティマに向かってボールを投じた。惜しくもワンバウンドとなったが、球場の拍手と歓声を浴びると直立不動で再び深々と頭を下げた。

大役後は「まわりに観客が凄いいたので新鮮だった。ギリギリ届かなかったので、ちゃんと届かせたかった」と苦笑い。野球の経験はないというが、「キャッチボールで軽く練習して」臨んだと明かした。

この日は「イープラスナイター」として開催。イープラスが、世界最大のアクションスポーツの国際競技会「X Games Chiba 2026」にオフィシャルチケッティングパートナーとして参画していることで、佐々木の登板が実現した。

佐々木は4歳の時に兄の影響でスケートボードを始め、2017年に当時最年少記録となる10歳で国内プロに昇格。2024年にローマで開催されたスケートボード世界選手権で史上最年少の17歳で優勝を飾り、2025年度の同大会で連覇を達成。現在、世界ランク2位に位置しており、世界から注目を受けるトップスケーターの1人。