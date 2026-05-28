もふもふのワンコが風の強い日にお散歩に行ったら、全身の毛が逆立ってしまって…？可愛くて面白い姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で5万8000回再生を突破しています。

【動画：強風の日、外に出た『もふもふの犬』→顔面の形が変わってしまい…『同じ犬とは思えない光景』】

強風のせいで見た目が変化！

TikTokアカウント「user6551379190741」に投稿されたのは、ポメラニアン×トイプードルのMIX犬「からあげ」君のユニークすぎる姿です。とある風が強い日、いつものようにからあげ君をお散歩に連れて行ったら、風にあおられて全身の被毛がぶわっと逆立ってしまったそう。

普段はもふもふで可愛いからあげ君ですが、お顔の毛まで上向きになっている姿は、まるで別の犬…というより、もはや別の生き物のよう！まさかの大変身に、思わず笑ってしまいます。

ご本人は楽しそう？

飼い主さんは「可愛いビジュが終わった！」とからあげ君の見た目の変化に衝撃を受けたそうですが、ご本人はビュービュー風が吹いても全く嫌そうにしておらず、むしろニコ～ッとご機嫌で笑っていたとか。からあげ君にとって強風とたわむれるひと時は、結構楽しかったのかもしれませんね！

この投稿には「別人ww」「空飛んできた帰り？」「フリーザ倒しそう」「テディベアみたい」「最高に可愛い」「にんまりしてる」といったコメントが寄せられ、からあげ君の個性的で愛嬌たっぷりの姿はたくさんの人を笑わせてくれることとなりました。

天使に変身することも

別の日にも、からあげ君のお散歩中の様子が投稿されています。この日は暑かったので、少しベンチで休憩することにしたからあげ君。ベンチの背もたれにつかまって立ち、周りの景色や通行人をニコニコしながら眺めていたそうです。

からあげ君のハーネスには羽がついているため、まるで地上に舞い降りた天使が、人々を優しく見守ってくれているかのよう…！あまりにも尊い光景は、見ているだけで幸せな気持ちになります。これからもからあげ君の可愛い姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

からあげ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user6551379190741」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user6551379190741」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。