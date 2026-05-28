「こんなんされたら延長しちゃうｗ」「スタミナ無限大ですね」と、投稿を見た人に笑顔を届けているのは、ゴールデンレトリバーの子犬が散歩をしている時の光景。

まだまだおうちに帰りたくなさそうなわんちゃんの姿に、思わず笑顔になってしまう人が続出し、投稿は36万再生を突破することとなりました。

【動画：子犬を散歩して40分後→家が近付くと『帰りたくない』と駄々をこね…感情が出すぎている『帰宅拒否』】

飼い主さんと一緒に夜のお散歩

お散歩を終わらせたくないわんちゃんの光景が、TikTokアカウント『あるの日常』に投稿され、癒しを届けています。

その日、ゴールデンレトリバーの子犬ある君は、飼い主さんと一緒に夜のお散歩を楽しんでいたそう。軽快な足取りでスタスタとお散歩をするある君は、時折、飼い主さんの方を見上げてアイコンタクトもバッチリだったといいます。

そんなお散歩上手なある君ですが、この後、飼い主さんを困らせてしまう『ある行動』を見せることになったそう。お散歩好きだからこそ飼い主さんを困らせることになってしまった、ある君の行動とは…？

側溝の上に来た瞬間…

それまで上手にお散歩をしていたある君ですが、側溝の上にやってきた瞬間…なんとある君は、側溝の蓋の上に寝転がってしまったのだとか！

その姿は、まるで何か抗議をしているかのよう。そんなある君の行動に、飼い主さんも思わず困った声を上げてしまったといいます。

飼い主さんが一生懸命声をかけてみるも、ある君は一向に動く気配なし。というのも、この側溝を過ぎたら、そこは飼い主さんのおうちの駐車場だから。お散歩が大好きなある君は、まだおうちに帰りたくないと主張をしていたのでした。

とても可愛らしい光景にいつまでも眺めていたくなってしまいますが、ずっとそうしているわけにはいきません。そこで飼い主さんは、ある作戦を試してみることにしたのでした。

飼い主さんが作戦を立ててみるものの…？

おうちに帰ることを察して、突然動かなくなってしまったある君。そこで飼い主さんが思いついた作戦は…ある君が大好きな「散歩」と言ってみること！飼い主さんが「散歩」と口にしてみると、ある君は飼い主さんの作戦通りすぐに立ち上がって歩き始めてくれたそう。

どうやら作戦は成功のようです。しかしその直後、飼い主さんが「帰るよ」と方向転換をしたところ、ある君は再び側溝の上で寝転がってしまったそう。そんなお散歩大好きな賢いある君の反応に、思わず笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

おうちが近づいてきた瞬間、帰宅拒否をするある君の光景には、「ゴロンされたら引きずっても何しても起きないんですよねｗ」といった共感の声や、「境界線ちゃんと分かってるんですね」「飼い主さん、毎日ご苦労様です！」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『あるの日常』では、そんな賢いゴールデンレトリバーある君の日々の成長記録が綴られていますよ。

ある君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「あるの日常」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。