ベテラン漫才コンビの「ザ・ぼんち」（ぼんちおさむ・里見まさと）が、２７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に出演。大損した過去を振り返った。

上方漫才大賞で４５年ぶりに同大賞に輝いた「ザ・ぼんち」は１９８０年に「ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩ」などをきっかけに大ブレイク。８１年には歌手デビュー曲「恋のぼんちシート」が大ヒットした。

おさむが「『恋のぼんちシート』、レコードが８０万枚売れたんや。週刊誌見たら『これがすごい、印税がすごい』っていう話やったから楽しみやったんや。何千万、なんぼはいるかな、億入るのかなって。全然入らへん」と明かした。

印税を受け取るには、音源が使用されるたびに報酬を受ける「原盤権」の購入が必要となる。吉本にも原盤権購入の話はきていたが、吉本はこの誘いを断ったという。「それを断った３０万。３０万をケチった為に３億４億損してるんですよ」と告白。これに対しスタジオは「えー！」と驚がくした。

吉本はレコードは「売れない」と原盤権の購入を断ったというが、「もういきなり１万枚２万枚５万枚…バーっと８０万枚売れて。週刊誌見るたび腹立ってな。金入ってけぇへんからな。世間では金入ってくるって思ってるから。現場は３０万ケチったから」と回想。

里見も「今でも年間３、４回『恋のぼんちシート』歌います。ザ・ぼんちが歌うと、曲流すのにお金払ってるんです、吉本が。原盤権持ってるところに」と明かした。原盤権はレコード会社が持っていると話し「（レコード会社は）大儲けした」と語った。