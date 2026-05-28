テレビ朝日は28日、歌手・あの（年齢非公表）の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の終了を発表した。番組の公式サイトで発表。6月15日の放送が最終回となる。

「『あのちゃんねる』終了のお知らせ」と題し、「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と番組終了を発表。

「番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」とつづった。

「あのちゃんねる」をめぐっては、18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレント・鈴木紗理奈の名前を挙げる場面があった。これを受け、放送後に鈴木は自身のインスタグラムを通じて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などと苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪した。

あのは23日に自身のXで、これまでも番組サイドに「この表現は嫌です」と伝えるなどしたことが何度もありながらも改善されなかったことを明かし、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と表明していた。