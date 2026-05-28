静岡県の2つの食文化を体験

「リゾナーレ熱海」のある静岡県は、古くより豊かな水を生かした酒造りが盛んで、醸造技術が発展しやすい環境です。近年ではクラフトビール文化が拡大し、現在ではなんと30カ所以上もの醸造所数を誇るそう！

静岡県は缶詰工場も多く、特にツナ缶の生産量は全国1位、98%を占めるんです！

そんな静岡が誇る2つの食文化を熱海の絶景ともに楽しめるのが、この夏「リゾナーレ熱海」で開催する「カンカンビアガーデン」です。



相模湾と熱海の街を望む「ソラノビーチ Books＆Cafe」に、缶をモチーフにした円形の棚や、さわやかな色合いの装飾が登場！

棚にはツナ缶をはじめとした魚介系から、おでんなどの変わり種まで、静岡県を中心に作られたビールに合う缶詰100種が勢揃い。1缶300円〜で、気軽に試すことができます。 開放感あふれる空間で、缶詰を自由に手に取ってお気に入りを探してみて。



具材とソースの組み合わせで缶詰の新たな一面を知るオリジナルプレート

会場では、缶詰の新たなおいしさを発見できる「オリジナルプレート」2000円も楽しめます。

まずは、ツナや桜エビ、しらすなど5種類のなかからベースとなる缶詰を選択。そこに柑橘やハーブなどの具材と、3種類のソースを組み合わせて完成！ 特に注目したいのが、わさびを使用したさわやかなマヨネーズソース。具材とソースの意外な相性を発見することもできちゃいますよ♪

ドリンクは、県内の個性豊かな20種類のクラフトビール1000円〜がラインナップ。富士宮市の醸造所「FUJIYAMA HUNTER'S BEER」協力のもと開発した、柑橘が香るさわやかなオリジナルクラフト缶ビールなど、静岡ならではの1杯を楽しめます。

缶詰100種との組み合わせはなんと2000通り！ 自分にとって最高のペアリングを探す、ぜいたくな時間を過ごすことができます。

「リゾナーレ熱海」では、そのほかにも魅力的なアクティビティを多数実施。花火をテーマにしたアフタヌーンティーなど、女子旅にぴったりな体験もあります。この夏、「リゾナーレ熱海」で優雅なバカンスを体験してみませんか？■リゾナーレ熱海「カンカンビアガーデン」住所：静岡県熱海市水口町2-13-1TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）時間：10〜21時（20時30分LO）料金：入場無料。宿泊は別途、1泊朝食付き2万4000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR東海道線 熱海駅から送迎バスで約20分対象：宿泊者限定（アルコールの提供は20歳以上）●オリジナルプレート、クラフト缶ビール、缶詰は無くなり次第販売終了します。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。