2026年の父の日は、6月21日（日）。父の日は毎年6月の第3日曜と定められていて、日付は年によって異なります。

5月の母の日が終わったら、父の日の準備を始めるのがおすすめ。プレゼントの手配や配送には、数日から1週間程度の余裕が必要な場合もあります。「気づいたら父の日が過ぎていた！」とならないよう、早めに動き出しておきましょう。

父の日プレゼントの選び方

父の日のプレゼントの選び方には、4つのポイントがあります。

お父さんの趣味・嗜好・カテゴリで選ぶ実用性で選ぶ予算で選ぶ特別感・贈り方で選ぶ

それぞれ説明していきます。



お父さんの趣味・嗜好・カテゴリで選ぶ

プレゼント選びでまず考えたいのが、お父さんの趣味や嗜好です。好きなものが明確なお父さんには、その趣味に関連したアイテムを贈ると喜ばれやすくなります。下記の表を参考に、カテゴリを絞り込んでみてください。

趣味・嗜好

おすすめギフト例

お酒が好き

クラフトビールセット・地酒・ワイン

グルメ・食にこだわる

高級肉・海鮮・スイーツ詰め合わせ

ゴルフが趣味

ゴルフボール・ゴルフグローブ・ゴルフ小物

釣りが趣味

釣り具・アウトドアグッズ

料理が趣味

調理器具・こだわり食材・調味料セット

健康・体に気を使う

マッサージグッズ・サプリメント・入浴剤

※表は左右にスクロールできます

趣味がはっきりしない場合は、次に紹介する実用性や予算の観点から絞り込むと選びやすくなります。



実用性で選ぶ

「毎日使えるものを贈りたい」という方には、実用性の高いアイテムが適しています。普段自分では少し贅沢に感じて買わないものを選ぶと、日常使いのギフトでも特別感が生まれます。財布・タオル・ハンカチといった定番アイテムも、品質にこだわることで、特別感のある贈り物になります 。



予算で選ぶ

プレゼントを選ぶ前に、予算の目安を決めておくと商品を絞り込みやすくなります。下記の表を参考に、予算に合ったカテゴリから選んでみてください。

予算

向いているギフトの例

〜3000円

お菓子・入浴剤・ハンカチ

3000〜5000円

ビールセット・グルメギフト・革小物

5000円〜1万円

高級食材・ブランド雑貨・体験ギフト

1万円以上

家電・カタログギフト・旅行・ブランド品

特別感・贈り方で選ぶ

※表は左右にスクロールできます

「何を贈るか」だけでなく、「どう贈るか」を工夫することで、プレゼントの印象が大きく変わります。

名入れ加工や手書きのメッセージカードを添えるだけで、既製品でも世界にひとつだけの贈り物になります。兄弟等と連名で贈るスタイルも、感謝の気持ちをより大きく伝える方法のひとつです。

父の日のプレゼントは、カテゴリから選ぶと候補を絞り込みやすくなります。

お酒・ビール・おつまみ食べ物・グルメ健康・リラックスグッズ実用雑貨・日用品趣味グッズ（ゴルフ・釣り・料理）カタログギフト・体験ギフト

それぞれ説明していきます。



お酒・ビール・おつまみ

お酒好きのお父さんへは、普段自分では選ばないような少し贅沢な一本を贈るのがおすすめ。クラフトビールの飲み比べセットや、産地にこだわった日本酒・ワインは、特別感のある贈り物になります。おつまみとセットにすると、より華やかなギフトに仕上がります。



食べ物・グルメ

グルメギフトは、お父さんの好みを問わず選びやすいカテゴリ。高級牛肉や海鮮の詰め合わせ、有名店のスイーツなど、日常では少し手が届きにくいものを選ぶと喜ばれるでしょう。家族みんなで囲める食材を選べば、父の日の食卓そのものが特別なひとときになります。



健康・リラックスグッズ

健康を気遣うプレゼントは、40代以上のお父さんへの贈り物として選ばれる傾向があります。マッサージグッズや入浴剤、アロマグッズなど、自宅でリラックスできるアイテムが人気。「いつまでも元気でいてほしい」という気持ちが自然と伝わるため、メッセージカードと組み合わせると効果的です。



実用雑貨・日用品

毎日使えるアイテムは、もらって困らない実用的なギフトとして安定した人気があります。財布・ベルト・名刺入れといった革小物や、高品質なタオルセットが定番として選ばれています。名入れ加工を施すと、既製品でも世界にひとつだけの贈り物になります。



趣味グッズ（ゴルフ・釣り・料理）

趣味がはっきりしているお父さんには、その趣味に特化したアイテムを贈るとはずれがありません。

趣味

おすすめアイテム例

ゴルフ

ゴルフボール・グローブ・マーカーセット

釣り

ルアー・釣り用小物・アウトドアグッズ

料理

こだわり調味料・調理器具・食材セット

※表は左右にスクロールできます

普段使いしているアイテムのブランドや好みを事前にリサーチしておくと、より喜ばれる贈り物になります。



カタログギフト・体験ギフト

お父さんの好みがわからない場合や、モノより体験を贈りたい場合に適したギフトです。カタログギフトは、受け取った本人が好きなものを自分で選べるため、選ぶ楽しみがあるギフトとして人気があります。近年はグルメ・旅行・温泉・アクティビティなど、体験型のカタログギフトも充実していて、思い出を贈るスタイルとして注目されています。

父の日のプレゼントの予算は、お小遣いの範囲で贈る場合から家族全員で連名にする場合まで、幅広い選択肢があります。

3000円以下3000〜5000円5000円〜1万円1万円以上

それぞれ説明していきます。



3000円以下

お小遣いの範囲で贈りたい方や、気軽に贈りたい方に向いている予算帯。この価格帯では、下記のようなアイテムが中心になります。

お菓子・スイーツ入浴剤・バスソルトハンカチ・タオルコーヒー・お茶のギフトセット

手書きのメッセージカードや似顔絵を添えることで、金額以上の気持ちが伝わる贈り物になるはず。



3000〜5000円

父の日プレゼントのなかで、比較的選ばれることが多い予算帯。品質にこだわったアイテムを選びやすく、下記のような商品が人気です。

クラフトビール・地酒の飲み比べセットグルメギフト（海鮮・肉・スイーツ）革小物（名刺入れ・キーケース）上質なタオルセット

「ちょっと贅沢」な日用品を選ぶと、実用的でありながら特別感のある贈り物になります。



5000円〜1万円

夫婦や兄弟など、複数人で贈る場合に選ばれることが多い予算帯。選択肢が一気に広がり、下記のようなアイテムが候補に入ります。

高級食材（黒毛和牛・うなぎ・海鮮）ブランド財布・ベルトカタログギフト温泉・グルメの体験ギフト高品質なマッサージグッズ

好みがわからないお父さんへの贈り物としては、カタログギフトや体験ギフトが特に適しています。



1万円以上

家族全員からの連名ギフトや、特別な節目の年に選ばれることが多い予算帯。日常では手が届きにくい、下記のようなアイテムを贈れます。

高級家電（マッサージ器・コーヒーメーカー）高級ブランド品（財布・時計・鞄）旅行・宿泊の体験ギフト高級レストランのディナー券充実したラインナップのカタログギフト

予算に余裕があるからこそ、お父さんが本当に欲しいものをじっくりリサーチして選ぶことが大切です。





子どもと一緒に贈る父の日プレゼントのアイデア

父の日のプレゼントは、子どもと一緒に贈ることでより特別な意味をもちます。金額や商品の豪華さよりも、「家族みんなで選んだ」「子どもが一緒に作った」という事実が、お父さんにとって何よりの喜びになるはず。下記では、子どもと一緒に実践できるアイデアを紹介します。

似顔絵・手紙を添える子どもの写真を使ったフォトグッズ家族で選んだスイーツの詰め合わせ名入れ・メッセージ入りギフト兄弟・祖父母との連名ギフト

それぞれ説明していきます。



似顔絵・手紙を添える

市販のプレゼントに、子どもが描いた似顔絵や手書きの手紙を添えるだけで、世界にひとつだけの贈り物になります。

幼い子どもの場合は、上手に描けることよりも「自分で書いた」という事実がお父さんにとって何よりの贈り物になります。プレゼントと一緒にカードや色紙に貼って渡すと、受け取ったあとも飾りやすくなります。



子どもの写真を使ったフォトグッズ

子どもの写真をプリントしたフォトグッズは、モノとしての実用性と思い出の両方を兼ね備えたギフト。下記のようなアイテムが人気です。

フォトフレーム・フォトブックマグカップ・タンブラースマートフォンケースキーホルダー・アクリルスタンド

普段から持ち歩いたり、デスクに飾ったりできるアイテムを選ぶと、お父さんの日常に溶け込む贈り物になります。



家族で選んだスイーツの詰め合わせ

子どもと一緒にお菓子屋さんやオンラインショップを見ながら「お父さんが喜びそうなもの」を選ぶプロセス自体が、父の日の特別な思い出になります。お父さんの好きなフレーバーや食感をもとに、下記のようなスイーツを組み合わせるのがおすすめです。

焼き菓子・クッキーの詰め合わせ高級チョコレートセット地域の名産を取り寄せた和菓子フルーツを使ったゼリー・ジャムセット

子どもが選んだというひと言を添えるだけで、お父さんへの気持ちがより伝わります。



名入れ・メッセージ入りギフト

名入れやメッセージの刻印が施されたギフトは、既製品でありながら特別感を演出できるアイテム。下記のような商品で、名入れ・メッセージ入りのオーダーが可能です。

タンブラー・グラス・マグカップ革製品（財布・キーケース・ベルト）お酒のボトル箸・カトラリーセット

子どもの名前や「ありがとう」のメッセージを入れると、お父さんにとって一生残る贈り物になるでしょう。



兄弟・祖父母との連名ギフト

兄弟や祖父母と一緒に連名で贈ることで、予算を増やしながらより豪華なプレゼントを用意できます。複数人でまとめて贈る場合は、下記のような流れで準備を進めるとスムーズです。

贈る相手・予算・人数を事前に確認する全員が納得できる商品カテゴリを話し合う代表者がまとめて注文・購入する

メッセージカードに全員の名前を記入する ひとりでは手が届かない高額なギフトも、連名にすることで実現しやすくなります。

父の日のプレゼントの選び方からカテゴリ別・予算別のおすすめ商品、子どもや家族と一緒に贈るアイデアまでを紹介しました。父の日のプレゼント選びで迷ったときは、下記の4つのポイントのうち、自分に当てはまるものから絞り込んでみてください。

お父さんの趣味・嗜好に合ったカテゴリから選ぶ毎日使える実用性の高いアイテムを選ぶ予算に合わせてカテゴリを絞り込む名入れや手紙など、贈り方で特別感を演出する

大切なのは、金額や商品の豪華さよりも「感謝の気持ちを形にする」ことです。メッセージカードや似顔絵一枚でも、お父さんにとっては何よりの贈り物になります。今年の父の日は、お父さんの笑顔が目に浮かぶようなプレゼントを見つけてみてくださいね。

Photo：pixta

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