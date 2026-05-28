「スイカバー」がスフレケーキに　ロッテの人気アイス発売40周年でコラボ【Pasco】

敷島製パン（Pasco）は6月1日、ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージした新商品「スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?」を、1カ月限定で発売する。

販売エリアは中部・関西・中国・四国・九州地区で、スーパーやドラッグストアなどで取り扱う。オープン価格で展開する。

〈発売40周年「スイカバー」をスフレケーキで再現〉

今回発売する「スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?」は、2026年に発売40周年を迎えるロッテの人気アイス「スイカバー」をイメージした商品。

国産小麦を100％使用した、ふんわりと口どけの良いスフレケーキに仕上げた。

生地は緑色と赤色の二層仕立てで、スイカの皮と果肉を表現。さらに、チョコチップでスイカの種を再現した。

赤色の生地には国産スイカの加糖ペーストを練り込み、「スイカバー」の甘く清涼感のある味わいを表現。加えて、味わいと食感のアクセントとして、ビター感のあるチョコチップを使用している。

また、凍らせてもおいしく食べられるという。

パッケージには、「スイカバー」のキャラクター『すいかばマン』をデザイン。ひと目で「スイカバー」とのコラボ商品だと分かるパッケージに仕上げた。

〈ロッテ「スイカバー」は1986年に発売〉

「スイカバー」は、ロッテが1986年に発売したロングセラーブランド。丸いスイカを三角にカットしたような見た目が特長のアイスバーで、スイカ果汁入りのスイカ味アイス、種をイメージしたパフチョコ、スイカの皮をイメージした緑色のアイスで構成されている。

ロッテ「スイカバー」