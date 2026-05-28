【7位〜12位】5月29日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】魚座
総合運：★★★☆☆
物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。
出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションを何よりも大事にすると◎。
金運
基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。
ラッキーアイテム：文房具
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。
恋愛運
何かに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。
金運
自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。
ラッキーアイテム：フェイスパック
ラッキーカラー：ブラック
【9位】山羊座
総合運：★★☆☆☆
人とペースを合わせるよりも、ひとりで気ままに過ごすほうが充実する運気です。誰かから連絡がきてもそれに振り回されないように。また、趣味を思い切り楽しんだ後に、ボーッとのんびりすると、満足度がさらにアップ。
恋愛運
友達同士のような気軽な空気で小さなプレゼントができると、恋の相手との関係がグンと深まる運気です。以前から頼まれていたことを実行するのも、素敵なプレゼントになるはず！出会いは、身近な友達のアドバイスを聞くと〇。
金運
｢思い切って、これを買おう！｣｢大胆にこれくらい投資しよう｣と大きな行動に出たくなる金運。最初に、使ってもいい金額を確かめておけばOK。出し惜しみせずに鮮やかにお金を手放すことで、より多くのお金を引き寄せます。
ラッキーアイテム：生花
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】射手座
総合運：★★☆☆☆
誰かの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。その優しさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。
恋愛運
強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付き合おう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。
金運
返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、嬉しいことがありそうな金運！誰に対しても、分け隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。
ラッキーアイテム：缶バッチ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】獅子座
総合運：★★☆☆☆
「納得できない」と感情が波立つことがあるかも。ただ、冷静に考えると、自分にできることがあると気づくでしょう。すると、気持ちが明るく軽くなり、やる気も出てきます。何事にも、不満を言葉にしないのが今日のポイント！
恋愛運
嬉しさや感謝は、どんどん伝えてOK。ただし、不満や怒り、要求などは心の奥にしまっておいて。すると、恋の相手との絆がしっかりと育つ日です。出会った相手に対しても、冗談でもネガティブな言葉は言わないのがポイント。
金運
｢何もしない｣と決めておくのが、大切なお金を守るベストな方法になる日です。買い物や投資などにお金を使わない、というだけではありません。行動範囲もなるべく狭く、人付き合いも少なくするとよさそうです。
ラッキーアイテム：おしぼり
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】蟹座
総合運：★☆☆☆☆
「こうなりたい」という高い理想が生まれると同時に、現状とのギャップに落胆するかも。だからこそ課題を見つけ、自分を奮い立たせることができる日でもあります。まずは、理想を描くことができる自分を素晴らしいと考えて。
恋愛運
周りに気を使いすぎず、リラックスして振る舞っていると、あなたらしい魅力がUPする日！そして、そんなあなたに恋の視線がたくさん注がれる運気です。ちょっとしたことで「ありがとう」と笑顔を向けると、さらに恋がうまくいくはず。
金運
｢この時期までには、これくらいの経済状況を実現したい｣と、時期も金額も具体的にして目標を立ててみてください。数年後や5年後など、長い期間で考えるといいでしょう。弱気にならず高い理想を描くことで、実現への道が拓ける日です！
ラッキーアイテム：靴べら
ラッキーカラー：オレンジ