ラグビーリーグワン1部のプレーオフ準決勝（5月30日・秩父宮）に臨む東京SG（レギュラーシーズン＝RS＝4位）は28日、都内で公開練習を行った。この日に発表されたメンバーは、先発は準々決勝のBR東京戦と同じだが、リザーブはFWを5人から6人に増やした。

小野晃征ヘッドコーチ（HC）は「特に後半はフィジカルな試合になる」と意図を説明した。RS1位の神戸の強力FWを警戒した布陣で、特にセットプレーの強さが今季の神戸の特徴だ。それでも、HO堀越康介（30）は「神戸スクラムへの対応は、練習してきたし、準備もできている」と自信をのぞかせた。

神戸戦のテーマを小野HCは「ボールを持っているときも、持っていない時もアタック」と明かす。チームの代名詞は、アグレッシブ・アタッキング・ラグビー。準決勝は、ディフェンスの局面でもアタックのマインドを持つことが、勝負を分ける1つの要因と読んでいる。

そのキーマンの1人が、今季得点王のWTBチェスリン・コルビ（32）だ。5月25日に突然、チームは今季限りでの退団を発表。コルビは「チームメートにはBR東京戦（23日）の後に伝えた」と明かす。「妻と子どものために、決断しないといけなかった」と南アフリカに残してきた家族を優先する決断だったと説明した。

「日本での3年は素晴らしかった。自分も成長できた」と言う。「来日したとき、ボールのテンポの速さがすごいと思ったし、日本選手のクオリティーの高さにも、びっくりした」と話した。

東京SGでの勇姿は、あと2試合。「この2週間は、チームに貢献することにフォーカスしている。勝つための準備はできている」。南アフリカ代表としてW杯連覇に貢献した「ポケット・ロケット」は、東京SGの優勝を置き土産にするつもりだ。