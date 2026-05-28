ハローキティ×「キャス キッドソン」コラボ第2弾！ ギンガムチェックの“トートバッグ”など全14型登場へ
英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」は、6月5日（金）から、サンリオキャラクターのハローキティとコラボレーションしたコレクション「Cath Kidston × Hello Kitty」第2弾を、全国の直営店や公式オンラインストアで発売する。
【写真】フリルデザインがかわいい！ 人気の「トートバッグ」も
■3つの特別なアートを使用
今回登場する「Cath Kidston × Hello Kitty」第2弾は、本コラボレーションのために制作された3つの特別なアートを、「キャス キッドソン」の代表的なアイテムに落とし込んだコレクション全14型。
ラインナップには、ブランドの象徴であるProvence Roseと手描きのギンガムチェックを組み合わせた“Hello Kitty Gingham Provence”を採用した接触冷感素材の「ベーシックTシャツ」を用意。繊細な刺しゅうのように描かれたハローキティをパステルピンクのギンガムチェックが優しく引き立てる、ノスタルジックで愛らしいデザインとなっている。
また、とびきりフェミニンな魅力がたっぷり詰め込まれた「フリルトートバッグ」も販売。型崩れしにくくきれいな形で使えるしっかりとした程よい厚手の生地で、優しい色合いのギンガムチェックに表情豊かなハローキティのアートが散りばめられている。
さらに、第1弾のコラボで大人気だったマスコットチャームとエコバッグのセット「エコバッグinフェイスポーチ」が新たなデザインで展開されるほか、ブランドの代表的な「スモールブックバッグ」や、人気の「ニットバッグ」、初登場となる文具などもそろう。
【写真】フリルデザインがかわいい！ 人気の「トートバッグ」も
■3つの特別なアートを使用
今回登場する「Cath Kidston × Hello Kitty」第2弾は、本コラボレーションのために制作された3つの特別なアートを、「キャス キッドソン」の代表的なアイテムに落とし込んだコレクション全14型。
また、とびきりフェミニンな魅力がたっぷり詰め込まれた「フリルトートバッグ」も販売。型崩れしにくくきれいな形で使えるしっかりとした程よい厚手の生地で、優しい色合いのギンガムチェックに表情豊かなハローキティのアートが散りばめられている。
さらに、第1弾のコラボで大人気だったマスコットチャームとエコバッグのセット「エコバッグinフェイスポーチ」が新たなデザインで展開されるほか、ブランドの代表的な「スモールブックバッグ」や、人気の「ニットバッグ」、初登場となる文具などもそろう。