ラーメンを食べる時に気にする点はありませんか？カロリーや”塩分”を気にしてスープの量なども減らす方が多いのではないでしょうか？



実は、塩分の摂取を減らせる夢のようなラーメンが熊本で開発され、提供が始まりました。



■客「いつも通りおいしいラーメン」



店で客が食べているラーメン、実は…





■トイメディカル 竹下英徳社長「塩分オフセット麺。次世代の麺」28日から味千拉麵で提供が始まった新しい麺。その名は”塩分オフセット麺”です。この麺は、熊本市のスタートアップ企業、トイメディカルとの共同開発で誕生しました。開発期間はおよそ3年。

■お披露目会では…

■竹下社長「海藻由来のアルギン酸が吸着して、身体に吸収されにくいアルギン酸ナトリウムという物質に変化させることで、体外に排出する技術。いかに味千拉麵の味を守りながら、我々の技術を取り込めるかというところを一番大事にして参りました。」

普段使われているのは生麵、塩分オフセット麺は冷凍麺ですが…



■左:通常麺、右:塩分オフセット麺

出来上がり…皆さんは分かりますか？

■飯田嘉太アナウンサー「見た目は全然わからないです。おいしい、いつもの味千ラーメンの気がしますね」



28日から味千拉麵本店含む10店舗で提供が始まりました。



■客「普段と何ら変わらないですね。」



■客「替え玉までしたくなる感じ。気にせず食べられる。」



■重光産業 重光悦枝副社長「どなたでも、いくつになっても、安心して食べられる、そういうラーメンに、トイメディカルの技術と共に育てていけたら。」

塩分オフセット麵は、プラス50円で通常の中太ストレート麺から変更可能です。今後は、提供する店舗数を拡大したいとしています。



塩分オフセット麵を開発したトイメディカルは、スタートアップ企業のワールドカップでも入賞し、海外からも注目されています。



トイメディカルの竹下社長によりますと、日本ですとお米、世界的にはパンにかなり塩分が使われているということで、こういったものに応用していきたいと話しています。