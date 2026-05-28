ボクシングアマチュア7冠の中山聖也（19）が28日、横浜市内の大橋ジムで会見し、同ジムからプロ転向することを発表した。黒のスーツに身を包んだ中山は「井上尚弥さんや拓真さんのようになりたい。KOにはめちゃめちゃこだわりがある。全試合KOを目指したい」と高らかに宣言した。

アマ57勝30RSC1敗の超逸材で、近くプロデビュー予定の長男・颯太、次男・鉱一とともに「中山3兄弟」として知られた最強兄弟の三男。東福岡高では高校総体3連覇、アジアユース選手権で金メダルに輝くなど高校6冠を達成。駒大進学後は関東大学リーグ戦で1年生ながら階級賞を獲得し、昨年11月の全日本選手権ではバンタム級で準優勝。左拳の負傷で決勝を棄権したが強烈なインパクトを残した。

28年ロサンゼルス五輪を目指していたが、主戦場としていた51キロ級が五輪階級から外れた。増量して55キロ級での試合も経験したが「少し厳しいと思ったので（早く）プロで世界チャンピオンを目指そうと思った」と昨年の全日本選手権後に、大橋ジムの大橋秀行会長（61）に電話で直談判。「快く受け入れていただいた」と笑みを広げ「井上尚弥さんもいる、最高の環境がそろったジムで世界チャンピオンになりたい」と思いを強くした。

同門となる世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の「THE KING」藤木勇我（18）には小学校6年時に、唯一の黒星をつけた。同じく同門となる片岡雷斗（19）とは4度対戦し3勝1敗。すでに大橋ジムでは片岡とスパーリングで拳を交え、大橋会長が「近年まれに見るハイレベルな戦いだった。中山は2年くらいで（世界王者に）なるんじゃないか」と感嘆する内容。同門となる藤木や片岡とは「一緒に頑張っていこう」と言葉を掛け合ったと言うが「勇我や雷斗より先に世界チャンピオンになりたい」と対抗心をのぞかせた。

1メートル71のサウスポーで「左ストレートが武器だが、全部が得意」と話す完成度の高さが売り。自身と同じ長身サウスポーの前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）は「めちゃくちゃおこがましいが、（周囲に）スタイルが似ていると言われる。参考にしています」と笑みを広げる。その中谷と、同門となる大先輩・井上尚弥の東京ドーム決戦はリングサイドから観戦。「控室でドラムミット打ちをしていた尚弥さんのスピードと切れが凄かった。試合でも2人のスピードが凄かった」とプロのレベルを肌で感じとった様子だった。

来月10日の興行内でB級（6回戦）公開プロテストを受験し、8月中にフライ級でデビュー戦を行う予定。「まずはフライ級で世界王者になってから複数階級いきたい。まだ分からないが…井上尚弥さんがフェザー級に転向して5階級制覇すると思うので、僕も5階級を目指したい」と力強く話した。

◇中山 聖也（なかやま・せいや）2006年（平18）11月7日生まれ、福岡市出身の19歳。サッカーと並行しながら6歳から地元のスタービーアマチュアボクシングスクールで競技を始める。進学した東福岡高では1年から高校総体3連覇。2年でアジアユース選手権で金メダルを獲得するなど高校6冠を達成。アマ57勝30RSC1敗。男3人、女1人の4人きょうだいの3男。1メートル71の左ボクサーファイター。