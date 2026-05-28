◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島―ロッテ（２８日・マツダスタジアム）

広島の小園海斗内野手が３戦連続でスタメンから外れた。交流戦開幕カードは連夜の守乱が響いて連敗スタート。小園は２戦とも代打で出場したが、凡退していた。

佐々木泰内野手も３戦ぶりにベンチスタートとなった。今季ここまで打率１割９分４厘と低迷。２７日には１点を追う９回１死二塁の好機で代打を送られていた。佐々木に代わって二俣翔一内野手が「７番・左翼」に入った。二俣は今季、右翼でのスタメンは８試合あるが、左翼スタメンは今季初めて。

この日、投手陣は実質ブルペンデーで故障離脱した栗林の穴を埋める。先発は鈴木健矢投手。日本ハム時代の２３年に１２試合に先発して６勝（救援１勝）。２４年６月６日の広島戦（マツダ）以来の先発となる。

広島のスタメンは以下。

１（中）大盛穂

２（右）名原典彦

３（二）菊池涼介

４（三）坂倉将吾

５（一）モンテロ

６（捕）持丸泰輝

７（左）二俣翔一

８（遊）矢野雅哉

９（投）鈴木健矢