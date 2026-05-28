将来、地震への備えにつながることが期待されます。九州大学の研究グループは、地震の起こりやすさを示す新たな指標「臨界度」に関し、大きな地震が発生した際に、より大きな地震が発生する可能性を示すことができると発表しました。



九州大学が5月28日に発表したのは、「地震活動から断層の状態を読み取る」研究についてです。



九州大学大学院理学研究院の松本聡教授らの研究グループは、地震の起こりやすさを示す新たな指標として、「臨界度」の研究を進めています。





「臨界度」とは、同じ場所でそれまでに起こっている小さな地震の規模や断層の向きなどから推定するもので、数値が高いほど大きな地震が起こりやすい可能性があるとしています。研究グループによりますと、2016年4月に2度の震度7を観測した熊本地震では、14日の前震発生以降も「臨界度」は下がらず、16日の本震発生後に「臨界度」が下がったことが確認されたということです。こうしたことなどから、マグニチュード6や7の地震後に「臨界度」が高い状態であれば、同じ程度の規模の地震が発生する恐れがあるとしています。まだ実用化には至っていませんが、現時点での研究では内陸地震だけに適用可能なため、今後、南海トラフ巨大地震のような海溝型地震に適応するための手法の開発を目指すとしています。