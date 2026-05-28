通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．５％に上昇、中東情勢の緊迫化を受けて
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．５％に上昇、中東情勢の緊迫化を受けて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.51 5.35 5.21 6.04
1MO 6.50 5.28 5.81 6.52
3MO 7.29 5.45 6.38 6.70
6MO 7.96 5.76 6.97 7.05
9MO 8.23 5.98 7.38 7.20
1YR 8.48 6.30 7.76 7.39
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.55 8.07 6.12
1MO 6.55 7.96 6.11
3MO 7.12 8.34 6.35
6MO 7.85 8.79 6.70
9MO 8.23 8.98 6.93
1YR 8.48 9.20 7.14
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は5.51％と東京午前の5.45％から目立った変化はみられていない。ただ、前日の4％台からは水準を上げており、中東情勢の緊迫化を受けた短期変動期待がやや上昇している。
一方、ボラティリティー曲線は「通常型」を維持しており、総じて短期ボラティリティー水準は低い。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.51 5.35 5.21 6.04
1MO 6.50 5.28 5.81 6.52
3MO 7.29 5.45 6.38 6.70
6MO 7.96 5.76 6.97 7.05
9MO 8.23 5.98 7.38 7.20
1YR 8.48 6.30 7.76 7.39
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.55 8.07 6.12
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3MO 7.12 8.34 6.35
6MO 7.85 8.79 6.70
9MO 8.23 8.98 6.93
1YR 8.48 9.20 7.14
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は5.51％と東京午前の5.45％から目立った変化はみられていない。ただ、前日の4％台からは水準を上げており、中東情勢の緊迫化を受けた短期変動期待がやや上昇している。
一方、ボラティリティー曲線は「通常型」を維持しており、総じて短期ボラティリティー水準は低い。