■MLB ドジャース 4ー 1ロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、投げては6回、99球を投げ、被安打0、奪三振7、四死球5、失点1（自責点1）で今季5勝目を挙げた。規定投球回には届かずも防御率0.82をマークした大谷は試合後、「全体を通して、制球力、自分の投げたい所に投げられていないフラストレーションと格闘していた感じです」と口にした。

6回を投げロッキーズ打線を無安打に抑えたものの、4回には相手クリーンアップに対し、四球と死球でピンチを広げ、内野ゴロの間に1点を失った。「ピッチャーとしては歩かせたくないですし、ヒットを打たれるよりも四球でランナーを出すっていう方が、個人的には嫌なことではあるので、そういう意味ではちょっと多すぎた」と、自身の投球を振り返った。

それでも「強い当たりを打たせていない所が、唯一いいところじゃないかな」と、良かった点もあげ、「全体的にブルペンはいい仕事を毎試合こなしていると思いますし、そこまでつなげば勝てるんじゃないかというゲーム運びができていると思うので、みんなが安定感のある仕事をしていると思います」と、7回以降も得点を許さなかったブルペン陣に感謝した。

この日は打撃でも、ロッキーズの先発・菅野智之（36）に対し、1回に9号先頭打者本塁打を放り込むなど、自身を援護する先制アーチを放つ活躍。さらにF.フリーマン（36）、Ａ.パヘス（25）のソロなどで追加点を挙げ、チームは5連勝を飾った。

6試合ぶりとなった本塁打については、「1打席目は良かったと思います。打った瞬間入るなと思ったので、いいスイングだったなと思います」と自画自賛。7回の第4打席はレフトライナーに倒れたが、「最後の打席も詰まり気味でしたけど、そこがもうちょっとセンターから左くらいに入ってくれると、もう一段上がってくるんじゃないかって思っています」と話した。

56試合目でようやく9号に到達した大谷。自身の打撃についても「ちょっとずつ上がってきている感じかなと。あとは角度がつけば（スタンドに）入るような打球が増えるのかなと思うので、スイングスピード、打球速度ともにいい傾向なんじゃないかなと思っています」と、前を向いた。