俳優の伊武雅刀（77）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅での食事風景を披露した。

インスタグラムでは日々の献立や旅先での写真など、自身の近況を伝えている伊武。この日は「3日間禁酒してみた」と書き出し、「2日続けて禁酒したので、ついでにもう一日酒をさけてみようかと思っただけで…」と食卓の写真を披露した。

「で、夜にはなにも食べないわけにはいかないので3日間、土鍋でご飯を炊いて初日はグリンピース御飯、2日目は時鮭の塩焼き、3日目は鰹の手捏ね寿司」とメニューを解説した。

そして「本日は長いシーンの撮影が午後からあるのだ」とし、「3日も飲まないで体調万全ではあるが、果たしてこの生真面目さが吉と出るか凶と出るか」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「伊武家のご飯は、本当に美味しそうです」「きれいな食事、旬をいただく」「いつもながら美味しそうです〜」などの声が集まった。

東京都出身の伊武は、高校生の時に俳優デビュー。数々の映画やドラマで活躍し、近年はNHK「きょうの料理」で見事な腕前を披露したことも。またインスタグラムでは2023年の投稿で「フランスに住んでる娘一家が来日した」と、5歳の孫がいることを明かしている。