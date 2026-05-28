MEGUMI「芝居が異常に上手い！」話題作に多数出演の人気芸人を大絶賛！

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

5月25日（月）の放送では、ゲストにヒコロヒーとシソンヌの長谷川忍が登場。Netflixシリーズ『九条の大罪』や『正直不動産』（NHK）など、数々の話題作に出演する長谷川の俳優業にまつわるトークが繰り広げられた。

【映像】シソンヌ長谷川の“芝居の上手さ”の理由

今回はマルチに活躍している芸人をゲストに迎えたなか、MEGUMIは俳優業にも携わっている長谷川に「芝居が異常に上手いじゃないですか！」と切り出した。

これにヒコロヒーも「（長谷川の演技は）コント芝居じゃないというか…」と同意。MEGUMIも「リアリティーがすごい」と続く。

すると、2人から褒められた長谷川は、「シソンヌのネタは『フリの芝居』の時間が長く、フリの部分を丁寧にやるほどオチがウケるとわかっていたので、『フリの芝居』の練習ばかりやっていた」ことを告白。

その結果、俳優としてドラマの現場に参加した際も芝居が「苦に感じなかった」と語り、MEGUMIはこの話に「なるほどね」と納得する。

しかし一方で長谷川は、ドラマの撮影は稽古がほぼなく、セリフが多くあるときなどは「勘弁してくれよ」と思っていると苦労についても話していた。