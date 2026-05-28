[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇132銘柄・下落93銘柄（東証終値比）
5月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は230円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 201 +50（ +33.1%）
2位 <6203> 豊和工 2070 +400（ +24.0%）
3位 <7435> ナ・デックス 1350.1 +250.1（ +22.7%）
4位 <4166> かっこ 897 +150（ +20.1%）
5位 <6173> アクアライン 10.2 +1.2（ +13.3%）
6位 <8059> 第一実 3240 +195（ +6.4%）
7位 <3063> Ｊグループ 868 +49（ +6.0%）
8位 <8953> 都市ファンド 115500 +5300（ +4.8%）
9位 <6993> 大黒屋 89 +4（ +4.7%）
10位 <5597> ブルーイノベ 2000 +89（ +4.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 562.8 -98.0（ -14.8%）
2位 <3645> メディカルＮ 251.8 -13.2（ -5.0%）
3位 <2930> 北の達人 119.8 -6.2（ -4.9%）
4位 <8894> レボリュー 24.1 -0.9（ -3.6%）
5位 <4499> スピー 3230 -120（ -3.6%）
6位 <6327> 北川精機 4826 -174（ -3.5%）
7位 <3472> ホテルレジＲ 64000 -2300（ -3.5%）
8位 <6977> 抵抗器 1282 -45（ -3.4%）
9位 <6904> 原田工業 433.8 -14.2（ -3.2%）
10位 <9564> ＦＣＥ 434.8 -14.2（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3570 +57.0（ +1.6%）
2位 <8604> 野村 1270 +19.5（ +1.6%）
3位 <8697> 日本取引所 1912.2 +16.7（ +0.9%）
4位 <5108> ブリヂストン 3416.1 +24.1（ +0.7%）
5位 <6981> 村田製 8590 +52（ +0.6%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2263.3 +13.3（ +0.6%）
7位 <6645> オムロン 5630 +33（ +0.6%）
8位 <4901> 富士フイルム 3340.6 +18.6（ +0.6%）
9位 <9503> 関西電 2303.7 +12.7（ +0.6%）
10位 <7731> ニコン 1910 +10.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 562.8 -98.0（ -14.8%）
2位 <5803> フジクラ 4979 -38（ -0.8%）
3位 <6473> ジェイテクト 2100.2 -12.3（ -0.6%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4220.3 -24.7（ -0.6%）
5位 <4755> 楽天グループ 740 -3.8（ -0.5%）
6位 <6976> 太陽誘電 12950 -60（ -0.5%）
7位 <5802> 住友電 11900 -55（ -0.5%）
8位 <1963> 日揮ＨＤ 2650 -11.5（ -0.4%）
9位 <6501> 日立 5155 -19（ -0.4%）
10位 <5713> 住友鉱 8880 -30（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 201 +50（ +33.1%）
2位 <6203> 豊和工 2070 +400（ +24.0%）
3位 <7435> ナ・デックス 1350.1 +250.1（ +22.7%）
4位 <4166> かっこ 897 +150（ +20.1%）
5位 <6173> アクアライン 10.2 +1.2（ +13.3%）
6位 <8059> 第一実 3240 +195（ +6.4%）
7位 <3063> Ｊグループ 868 +49（ +6.0%）
8位 <8953> 都市ファンド 115500 +5300（ +4.8%）
9位 <6993> 大黒屋 89 +4（ +4.7%）
10位 <5597> ブルーイノベ 2000 +89（ +4.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 562.8 -98.0（ -14.8%）
2位 <3645> メディカルＮ 251.8 -13.2（ -5.0%）
3位 <2930> 北の達人 119.8 -6.2（ -4.9%）
4位 <8894> レボリュー 24.1 -0.9（ -3.6%）
5位 <4499> スピー 3230 -120（ -3.6%）
6位 <6327> 北川精機 4826 -174（ -3.5%）
7位 <3472> ホテルレジＲ 64000 -2300（ -3.5%）
8位 <6977> 抵抗器 1282 -45（ -3.4%）
9位 <6904> 原田工業 433.8 -14.2（ -3.2%）
10位 <9564> ＦＣＥ 434.8 -14.2（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3570 +57.0（ +1.6%）
2位 <8604> 野村 1270 +19.5（ +1.6%）
3位 <8697> 日本取引所 1912.2 +16.7（ +0.9%）
4位 <5108> ブリヂストン 3416.1 +24.1（ +0.7%）
5位 <6981> 村田製 8590 +52（ +0.6%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2263.3 +13.3（ +0.6%）
7位 <6645> オムロン 5630 +33（ +0.6%）
8位 <4901> 富士フイルム 3340.6 +18.6（ +0.6%）
9位 <9503> 関西電 2303.7 +12.7（ +0.6%）
10位 <7731> ニコン 1910 +10.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 562.8 -98.0（ -14.8%）
2位 <5803> フジクラ 4979 -38（ -0.8%）
3位 <6473> ジェイテクト 2100.2 -12.3（ -0.6%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4220.3 -24.7（ -0.6%）
5位 <4755> 楽天グループ 740 -3.8（ -0.5%）
6位 <6976> 太陽誘電 12950 -60（ -0.5%）
7位 <5802> 住友電 11900 -55（ -0.5%）
8位 <1963> 日揮ＨＤ 2650 -11.5（ -0.4%）
9位 <6501> 日立 5155 -19（ -0.4%）
10位 <5713> 住友鉱 8880 -30（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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