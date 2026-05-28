　5月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は230円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　201　　+50（ +33.1%）
2位 <6203>　豊和工　　　　　　 2070　 +400（ +24.0%）
3位 <7435>　ナ・デックス　　 1350.1 +250.1（ +22.7%）
4位 <4166>　かっこ　　　　　　　897　 +150（ +20.1%）
5位 <6173>　アクアライン　　　 10.2　 +1.2（ +13.3%）
6位 <8059>　第一実　　　　　　 3240　 +195（　+6.4%）
7位 <3063>　Ｊグループ　　　　　868　　+49（　+6.0%）
8位 <8953>　都市ファンド　　 115500　+5300（　+4.8%）
9位 <6993>　大黒屋　　　　　　　 89　　 +4（　+4.7%）
10位 <5597>　ブルーイノベ　　　 2000　　+89（　+4.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　562.8　-98.0（ -14.8%）
2位 <3645>　メディカルＮ　　　251.8　-13.2（　-5.0%）
3位 <2930>　北の達人　　　　　119.8　 -6.2（　-4.9%）
4位 <8894>　レボリュー　　　　 24.1　 -0.9（　-3.6%）
5位 <4499>　スピー　　　　　　 3230　 -120（　-3.6%）
6位 <6327>　北川精機　　　　　 4826　 -174（　-3.5%）
7位 <3472>　ホテルレジＲ　　　64000　-2300（　-3.5%）
8位 <6977>　抵抗器　　　　　　 1282　　-45（　-3.4%）
9位 <6904>　原田工業　　　　　433.8　-14.2（　-3.2%）
10位 <9564>　ＦＣＥ　　　　　　434.8　-14.2（　-3.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 3570　+57.0（　+1.6%）
2位 <8604>　野村　　　　　　　 1270　+19.5（　+1.6%）
3位 <8697>　日本取引所　　　 1912.2　+16.7（　+0.9%）
4位 <5108>　ブリヂストン　　 3416.1　+24.1（　+0.7%）
5位 <6981>　村田製　　　　　　 8590　　+52（　+0.6%）
6位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2263.3　+13.3（　+0.6%）
7位 <6645>　オムロン　　　　　 5630　　+33（　+0.6%）
8位 <4901>　富士フイルム　　 3340.6　+18.6（　+0.6%）
9位 <9503>　関西電　　　　　 2303.7　+12.7（　+0.6%）
10位 <7731>　ニコン　　　　　　 1910　+10.0（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　562.8　-98.0（ -14.8%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　 4979　　-38（　-0.8%）
3位 <6473>　ジェイテクト　　 2100.2　-12.3（　-0.6%）
4位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 4220.3　-24.7（　-0.6%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　　740　 -3.8（　-0.5%）
6位 <6976>　太陽誘電　　　　　12950　　-60（　-0.5%）
7位 <5802>　住友電　　　　　　11900　　-55（　-0.5%）
8位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2650　-11.5（　-0.4%）
9位 <6501>　日立　　　　　　　 5155　　-19（　-0.4%）
10位 <5713>　住友鉱　　　　　　 8880　　-30（　-0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース