5月26日、石田純一の娘でモデルのすみれがInstagramを更新し、田植えをおこなったことを報告した。農作業で汗を流す様子を公開したが、大胆すぎるファッションがSNSをざわつかせている。

すみれは《最高なみんなと田植え 本当に本当にありがとう》とつづり、仲間とともに農作業する写真をアップした。

「写真にはタレントのローラさんも写っていました。すみれさんとローラさんは、モデル同士ということもあってプライベートでも親交が深く、たびたびSNSで一緒に遊ぶ様子を投稿しています。ローラさんは2025年3月、母親の故郷である新潟で農業を学ぶことを公表しており、今回、すみれさんも親友の田植えを手伝ったようです」（スポーツ紙記者）

Instagramでは、すみれが膝近くまで水田に浸かり、泥だらけになった足が確認できる。ローラとともに汗を流したようだが、すみれの服装に注目が集まることに。

「すみれさんは、太ももが露わになったショートパンツに、胸元にざっくり切り込みの入った大胆な服を着ていました。上には長袖のシャツを羽織っていましたが、シャツの前を開けて、胸元が見える写真もあったのです」（芸能担当記者）

“胸元ざっくり”の作業姿に関して、すみれの投稿のコメント欄では、

《すみちゃんセクシー》

と、称賛する声も少なくない。一方で、

《皆さん布少なめやね》

《田植えがこんなにファッショナブルとは》

など、大胆なファッションに驚く声も見受けられる。

「ローラさんも過去に、Instagramで太ももまで見えるショートパンツで、裸足のまま田植えをする写真を投稿したところ、SNSで安全面を懸念する声が続出し、注目を集めたのです。すみれさんのショートパンツやデコルテが露出した服装に関しても、意見が分かれたようです。しかし、すみれさんは水田に入っている際の写真ではシャツのボタンを閉めており、作業の合間に、水田からあがっての記念撮影のときだけ、前を開けた可能性もあります」（前出・芸能担当記者）

すみれは、石田と女優の故・松原千明さんの間に生まれるも、両親が離婚。7歳のときに母と米ハワイへ移住し、高校在学中の2006年にモデルとしてデビューした。その後は、日本のCMやドラマにも出演して知名度を高めた。過去にも、大胆なファッションが話題になることはあったようだ。

「2019年7月におこなわれたイベントで、すみれさんはハワイでの生活が長く、日本に来たばかりのころ、短いパンツやへそ出しのTシャツで歩いていたことを明かし、『露出度が多すぎて、周囲にびっくりされました』と話していました。

現在も、父の石田さんと一緒に食事に行くなど親子仲はいいですが、2025年11月のInstagramで、家族で外食した写真をアップしたところ、すみれさんの胸元が露わになった大胆な私服が話題になりました。今回の田植えしかり、人によってはTPOとの“ミスマッチ”を服装に感じることもあるようです」（同前）

服装は個人の自由ではあるが、状況に合わせたアイテムを選ぶことも大切だ。