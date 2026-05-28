日本代表ＭＦ遠藤航（リバプール）が２８日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）と３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、千葉市内で行われた合宿（３日目）に参加した。

２月の試合中に左足を負傷し、戦線を離脱。手術、リハビリを乗り越え、この日から合宿に合流し、全体のメニューを全て消化した。練習後にはコンディションを「問題ないです。基本的にはリハビリも向こうでやっていたし、ここで合流するためにやってきた」と語った。３１日のアイスランド戦も「１００％でやる気持ちでいる」と力を込めた。

Ｗ杯直前の手術は「ドクターに言われたらやるしかない」と受け入れ、リハビリも「日程的にはタイトな中で、リハビリのプログラムを進めていた」と大舞台を見据えて照準を合わせてきた。

一時はＷ杯のメンバー入りも危ぶまれていたが、焦りは「なかったですね」と淡々と語った。「間に合うのはわかっていたし、（Ｗ杯のメンバーに）入ると思っていた。とにかく全力でリハビリをやって、選ばれなかったらしょうがないという感じ」。自身ができることを愚直に取り組み、３大会目のＷ杯出場をつかみ取った。

「このチームは長く一緒にプレーしてきた人たちが多くいて、主将として（森保一）監督と一緒に作り上げてきたイメージもある。主将として挑むＷ杯は特別な気持ち」と大会にかける思いも大きい。

５大会連続出場のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）に次ぐベテランとして、チームを勝利に導く。