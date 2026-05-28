世界的人気グループのメンバーが、“人間シャネル”の異名にふさわしい圧巻の着こなしを披露した――。

5月26日、「シャネル」は韓国・ソウルのポンピドゥー・センター・ハンファで「2026年メティエダールコレクション」を開催。昨年12月にアメリカ・ニューヨークで発表されたコレクションの再演となり、G-DRAGON（37）、ティルダ・スウィントン（65）、マリオン・コティヤール（50）、ちゃんみな（27）ら豪華セレブが来場した。

なかでも大きな注目を集めたのが、同ブランドのアンバサダーを務めるBLACKPINK・ジェニー（30）だ。

ジェニーは、胸元が深く開いたモノトーンのトップスにワイドパンツを合わせた大胆なコーディネートで登場。ゴージャスなカールヘアや白黒で統一したネイル、大ぶりのブレスレットなどで全体を上品にまとめ上げていた。

さらにアフターパーティでは、ヒット曲『Like Jennie』や『Dracula』に加え、未発表の新曲も披露。赤いバックレスデザインのブラトップにマイクロミニスカート、チェック柄のボレロを合わせたスタイルでパフォーマンスを行い、会場を大いに沸かせた。

ジェニーがイベント当日の様子をInstagramに投稿すると、コメント欄やSNSには

《ゴージャスな髪型で、往年の女優のような雰囲気がすごい可愛い》

《どんだけ露出しても、絶対に品がある》

《独特のスタイルで本当にファッションアイコンだね》

《伝統的ブランドの重さに負けない風格を兼ね備えてる》

など、絶賛の声が相次いでいる。

韓国で生まれ育ったジェニーは、9歳から14歳までニュージーランド・オークランドへ留学。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビューすると、一躍人気アーティストに。2020年には、BLACKPINKが米ブルームバーグ誌の「世界で最も影響力のあるポップスター」に選出されたことも話題になった。

「ジェニーさんはBLACKPINKでメインラッパーとリードボーカルを担当しています。歌やダンスはもちろん、カリスマ性やファッションセンスまで含めて“グループの象徴”的存在です。2018年にはメンバー初のソロデビューも果たしました。

さらに、同年にはシャネルビューティーのアンバサダーに就任し、その後グローバルアンバサダーとなりました。シャネルを完璧に着こなす姿が高く評価され、韓国では“人間シャネル”とも呼ばれています。露出の多いスタイルでも下品に見えず、むしろ気品や高級感を感じさせる点が、ジェニーさんならではの魅力なのでしょう」（芸能ライター）

大胆な露出を取り入れながらも、品格を失わない――。ジェニーの圧倒的な存在感は、今回のコレクションでも際立っていた。