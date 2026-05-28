実写映画『モータルコンバット』人気キャラ、ジョニー・ケイジがついに参戦！ 『ザ・ボーイズ』カール・アーバンが熱演
人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット／ネクストラウンド』に、『ザ・ボーイズ』のカール・アーバン演じるジョニー・ケイジが参戦。シリーズ未経験者を導く“最高の案内人”として、新たな主人公が誕生する。
【写真】カール・アーバンが圧倒的熱量で体現 新たな主人公ジョニー・ケイジ
本作は、人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』（2021）の続編となるシリーズ最新作。前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）らに加え、本作ではファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジがついに参戦。演じるのは、『ザ・ボーイズ』シリーズなどで知られるカール・アーバンだ。
本作で新たな主人公として描かれるジョニー・ケイジは、かつて一世を風靡したものの、現在は落ちぶれたアクションスター。コンベンション会場でサイン会を行うような哀愁漂う日々を送っていた彼のもとへ、ソニア・ブレイド（ジェシカ・マクナミー）とライデン（浅野）が現れ、“人間界の命運を懸けた戦い”へ強制参加させられる。
しかし当然ながら、ジョニー本人は“モータルコンバット”の世界について何も知らない。魔界の皇帝シャオ・カーンによる侵略、人間界を守る戦士たち、そして命を賭けた究極の格闘大会――。屈強な猛者たちがひしめく異様な世界に、ひとりだけ“普通の人間”として放り込まれてしまうのだ。
その状況について、カノウ役のジョシュ・ローソンは、「周囲はモンスターや超人的な戦士ばかり。その中にハリウッド俳優が一人だけ紛れ込んでいる。そのギャップがとにかく面白い」と語っている。
プロデューサーのジェームズ・ワンも、「彼はこの世界を全く知らない。我々は彼をからかうこともできるけど、最終的には心から彼を受け入れることになる」とコメントしている。
“モータルコンバット”初心者の観客と同じ目線で、この世界へ飛び込んでいく存在であるジョニー。ゲームシリーズを知らない人でも、ジョニーと共に困惑し、驚き、戦いへ巻き込まれていくことで、自然と“モータルコンバット”の世界へ入り込める。彼はまさに、本作における“最高の案内人”なのだ。
さらに、命懸けの戦いの中でも軽口を忘れないジョニーの存在は、本作に独特のユーモアとライブ感を与えている。シリアスな死闘と、ジョニーの人間臭さが交錯することで、シリーズ未経験者でも楽しめる“観戦型エンターテインメント”として作品を成立させている。
脚本家のジェレミー・スレイターは、ジョニーを単なるナルシストなスターではなく、“かつて全てを手に入れ、それを失った男”として再構築したという。その上で、演じるカールが圧倒的な熱量で命を吹き込んだ。
カール本人も、「自分自身を見つけ、内なる力を見出し、ファンに愛されるジョニー・ケイジになっていく物語。演じるには最高のキャラクターだった」と語っている。
本物の格闘家や武道家が揃うキャスト陣の中で、カールは徹底したトレーニングを積み、本作の新たな主人公としての説得力を高めた。そして完成したジョニー・ケイジは、単なる“コメディリリーフ”ではなく、観客が感情移入し、応援し、共に戦いへ飛び込んでいく、“人間代表”とも言えるヒーローへと進化している。
映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。
【写真】カール・アーバンが圧倒的熱量で体現 新たな主人公ジョニー・ケイジ
本作は、人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』（2021）の続編となるシリーズ最新作。前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）らに加え、本作ではファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジがついに参戦。演じるのは、『ザ・ボーイズ』シリーズなどで知られるカール・アーバンだ。
しかし当然ながら、ジョニー本人は“モータルコンバット”の世界について何も知らない。魔界の皇帝シャオ・カーンによる侵略、人間界を守る戦士たち、そして命を賭けた究極の格闘大会――。屈強な猛者たちがひしめく異様な世界に、ひとりだけ“普通の人間”として放り込まれてしまうのだ。
その状況について、カノウ役のジョシュ・ローソンは、「周囲はモンスターや超人的な戦士ばかり。その中にハリウッド俳優が一人だけ紛れ込んでいる。そのギャップがとにかく面白い」と語っている。
プロデューサーのジェームズ・ワンも、「彼はこの世界を全く知らない。我々は彼をからかうこともできるけど、最終的には心から彼を受け入れることになる」とコメントしている。
“モータルコンバット”初心者の観客と同じ目線で、この世界へ飛び込んでいく存在であるジョニー。ゲームシリーズを知らない人でも、ジョニーと共に困惑し、驚き、戦いへ巻き込まれていくことで、自然と“モータルコンバット”の世界へ入り込める。彼はまさに、本作における“最高の案内人”なのだ。
さらに、命懸けの戦いの中でも軽口を忘れないジョニーの存在は、本作に独特のユーモアとライブ感を与えている。シリアスな死闘と、ジョニーの人間臭さが交錯することで、シリーズ未経験者でも楽しめる“観戦型エンターテインメント”として作品を成立させている。
脚本家のジェレミー・スレイターは、ジョニーを単なるナルシストなスターではなく、“かつて全てを手に入れ、それを失った男”として再構築したという。その上で、演じるカールが圧倒的な熱量で命を吹き込んだ。
カール本人も、「自分自身を見つけ、内なる力を見出し、ファンに愛されるジョニー・ケイジになっていく物語。演じるには最高のキャラクターだった」と語っている。
本物の格闘家や武道家が揃うキャスト陣の中で、カールは徹底したトレーニングを積み、本作の新たな主人公としての説得力を高めた。そして完成したジョニー・ケイジは、単なる“コメディリリーフ”ではなく、観客が感情移入し、応援し、共に戦いへ飛び込んでいく、“人間代表”とも言えるヒーローへと進化している。
映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。