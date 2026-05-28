お酒好きに刺さるやつぅぅぅ！（幸）【ガチャ】可愛さに癒されて♡「マスコット」をチェック

お酒好きの心をくすぐる愛らしいマスコットフィギュアが【ガチャ】に登場！ 動物たちが、とっくりにそっと寄り添う姿が可愛すぎるアイテムで、その佇まいはまるでお酌をしてくれるかのよう。今回は、毎日の晩酌タイムをさらに楽しい時間にしてくれそうな、愛嬌たっぷりのガチャアイテムをご紹介します。

全種類集めたい！「どっこい酒 マスコットフィギュア」

カプセルの中に入っているミニブックには、うさぎやたぬきなどの愛嬌たっぷりな動物たちが並んでいます。全部で5つのバリエーションが展開されており、どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみ。お気に入りを狙って何度でも回したくなりそうです。

晩酌を盛り上げる可愛すぎるビジュアル

@ftn_picsレポーターのHaruさんが引き当てたのはうさぎとかえるで、「手の中にすっぽり収まるくらいのサイズ」ですが、「存在感アリ」とのこと。「どっこいしょ」とお酒を注ごうとしているかのような姿が可愛らしく、見ているだけで癒やされます。おうちにある日本酒やとっくりのそばに飾れば、晩酌がより待ち遠しくなりそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里