1994年の「第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞したタレント・上原さくらが27日付でブログを更新し、片頭痛の悩みを告白した。



【写真】悔しい!ぜっかくのビュッフェなのに食べたのは1皿だけ

上原は「先日のランチですが」と題したブログで、「この日はテーブルについてすぐ片頭痛の薬を飲んだのよ せっかくビュッフェに来たのに、食事の10分前くらいから突然頭が痛くなっちゃって」と唐突に痛みが始まったことを投稿。「このひと皿だけしか食べられなかった悲しい」と写真を添えた。



上原は「着ているのは、私がピンクハウスとコラボさせていただいた10年以上前の白詰草柄ワンピース」と服について触れ、「デザートを食べる頃には少し片頭痛おさまってきてます。ちょっとは食べなきゃ勿体無い＆悔しすぎるでしょ」と再度、片頭痛について投稿。「片頭痛は、キターーーガーン!!と思ったら、なるべく早く薬を飲めば軽く済む確率が高いのです。テラスで静かにお茶を飲んでいたら片頭痛はほとんど治ったけど、ビュッフェは終わっちゃった」と痛みが治まるのを待っている間にビュッフェの時間が終わったことを記した。



上原は「家族も友達も、私がこうして片頭痛持ちで、出掛けてる時でも遊んでいる時でも食事している時でも、痛くて動けなくなったり、無言になっちゃう事を仕方ないよ、よくなるまでジッとしてたら?こっちは気にしないで平気だから。と言ってくれるから本当にありがたいし、助かります…申し訳ない気持ちがいつもあるのよ」と周囲の理解に助けられていることを感謝した。



上原は19年12月に一般男性と結婚を報告し、20年に43歳で第1子を出産した。



（よろず～ニュース編集部）