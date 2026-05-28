“女子大生は戸惑った。隣のYは平然とブラジャーを外した。ええ？ みんな取っちゃうの？”

【衝撃画像】「さいごに胸を見せて」すべてをさらけ出した「田舎の女子大生」の写真を見る【現在は美熟女に⋯】

1982年の盛夏、ミスコンの最終審査に選ばれた10人の女子大生。彼女たちが戸惑いを隠せなかった「驚きの選考方法」とは？

作家・本橋信宏氏の文庫『歌舞伎町アンダーグラウンド』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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歌舞伎町の名物ママの正体は⋯

「カウンターに、付き合ってた男たちが3人並んだことありましたよ。めんどくさいから、昔付き合っていたこといいますよ。わたしって、別れた男には優しいかも」

新宿ゴールデン街「中村酒店」のママ、中村京子がカウンターのなかから語りかける。何の悩みもなさそうに語尾を伸ばす、80年代女子大生特有の言葉遣いがまだ生き残っている。

中村酒店の住所は歌舞伎町1丁目1番地。

戦後、青線だったエリアが新宿ゴールデン街として生き残った。

通説ではあるが、売春行為を黙認する区域を警察が地図に赤い線で囲み、これら特殊飲食店街を俗に「赤線」と呼んだ。これに対して特殊飲食店の営業許可なしに、普通の飲食店の営業許可のまま、売春行為をさせていた区域を地図に青い線で囲み、「青線」と呼んだ。

中村京子の中村酒店は旧青線地帯、新宿ゴールデン街にある。

1階が極小空間の飲み屋、2階は青線時代の名残、娼婦が客を取る部屋で、現在は2階も別の店が営業している。

ここは長屋だから壁一枚で隣の店に連なっている。

人口密集地帯で、安あがりの店が寄りそう。

街には文化人、小説家、評論家、映画監督、俳優、テレビディレクターがやってきた。

ゴールデン街は酒で気が大きくなった彼らの論争の場となり、しばしば腕力に訴える場にもなった。その意味においてきわめて歌舞伎町的であった。

伝説の素人モデル

「この店は2002年からはじめたんで、20年になりますね。いい歳になってきたんで、AVの仕事より何か違うことやらなきゃなと思って。この界隈（かいわい）では飲んでなかったんですけど。この店の入口に『貸店舗あります』って貼り紙があったんです。いま、ゴールデン街は大人気だから1年半とか待たないとお店が持てないけど、20年前はまだそんな感じで。たまたま見つけて電話したら7人応募者がいて。大家さんが、女の人にやってほしいということで、すぐにわたしに決まっちゃった」

ゴールデン街のほとんどの店舗には大家がいて、店子に貸し出す形式である。

「大家さんが1万円のお祝い袋みたいのをくれるから、びっくりして。マンションとかアパートを借りるときはそんなことやってくれないじゃない。大家さんの旦那さんは公務員。わたしが家賃払って3年くらいたったら、新宿に大家さんのビル建ってた。家賃収入って大きいなって思って。アハハハ。ベランダ代はわたしが払ってるな」

一説にはゴールデン街の店舗所有権の値段は2、3000万円ともいわれている。

「20年やってきて、景気のほうは山あり谷ありですね。谷はいま（取材時のコロナ第6波）なんだけど。山はラグビーワールドカップのとき。外国人のインバウンド景気がすごくて、この辺は日本人がアウェーみたいになってた。外国人向けガイドブックでゴールデン街のことが紹介されてたり、SNSとかでも広がってるんで。うちもその期間、常連になる外国の人がいた。イギリスの人が多かったかな。1カ月かけて、そこら中にラグビーの試合見にいってた裕福な人も多くて。ニュージーランドの人たちは店の中でハカを踊ったりしてた。アハハハ」

中村京子といえば、Dカップ京子の異名を持ち、80年代『平凡パンチ』をはじめとして数多くの雑誌グラビアのヌードモデルとして活躍した。

80年代は素人がもて囃された時代だった。

その筆頭が女子大生であり、中村京子は第1走者になった。

彼女がモデルになった「ある事件」

1982年盛夏。

静岡県立大学の女子大生は、ささいなことから同じ大学の彼氏と大喧嘩してしまった。

和歌山県から一人、大学に通うため静岡県までやってきて、最初に付き合った彼氏だった。

女子大生は、彼氏の部屋に積んであった映画雑誌を広げた。

〈にっかつ新人女優コンテスト出場者大募集！〉

ふーん。こんなのがあるんだ。

ほんとは東京で暮らしたかったんだ。よーし、東京見物がてら、コンテストに出てみよう。彼氏を心配させてやるんだ。

翌週、数年前にできたばかりの池袋サンシャイン60に彼女はいた。ここの大会議室がコンテスト会場だった。

静岡県立大学の女子大生は、スタイルのいいYという出場者と仲良くなった。

「コンテストのために、歯を治したの」

冷やかし半分の女子大生に比べ、Yはやる気満々だった。数十名の参加者が水着になって、審査が進行する。女子大生は、最終審査の10名に勝ち残っていた。

「それでは皆さん、最後におっぱいを見せてくださいっ！」

司会者が大声を発した。

そして彼女は⋯

え？ 胸？

女子大生は戸惑った。隣のYは平然とブラジャーを外した。ええ？ みんな取っちゃうの？

女子大生は大喧嘩したとはいえ、彼氏以外に、胸を見せたことはなかった。公衆の面前で、カメラマンたちのフラッシュののなかで、脱げというの？

〈「裸までさらけ出す」女優オーディションで人生激変⋯田舎の女子大生→女相撲もラブシーンもためらわない『伝説の女優』に変身したワケ【1982年プレイバック】〉へ続く

（本橋 信宏／Webオリジナル（外部転載））