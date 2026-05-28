◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後に、6回1失点無安打と好投を披露した大谷翔平選手について、昨季まで同チームに所属したレジェンド投手と比較する一幕がありました。

ロバーツ監督は、大谷選手の投打にわたる活躍を振り返るなかで、その好投を称賛。そして6回までノーヒットながらも5四死球与え、自分の出来に不満そうな表情をみせた大谷選手の様子に話題が及ぶと、記者から「他にそんな投手を見たことがあるか」と問われます。その問いにロバーツ監督は「22番をつけていた選手（カーショー氏のこと）によく似ていたことを思い出すね」と答えました。

カーショー投手といえばドジャース一筋18年のレジェンド左腕。メジャー通算223勝、サイ・ヤング賞は3度受賞、MLB史上20人目の通算3000奪三振も達成し、昨季限りで引退しました。そのカーショー投手と比べ「偉大な選手たちは6回無安打のピッチングをしても、7回、8回も続けることもできたかもしれないと思っている。だからこそ、そういう選手たちは特別なんだ」と述べると、「彼がクレイトンほど感情豊かだとは言えませんが、彼なりの熱意と一定の卓越性への期待を持っています。クレイトンは確かにそうでしたし、翔平は準備万端です。そして、緊迫した得点圏の場面でも彼らはしっかりと投球を決めます。そこが共通点ですね。 ただクレイトンの場合は、彼が長い間活躍してきたことを考えると誰と比べるのも難しいのは明らかです」と説明を付け加えました。

そしてロバーツ監督は打者よりも投手としての大谷選手がお気に入りとし「ああいう強烈な自信を持ってマウンドで戦う姿を見るのが大好きです」とも語りました。