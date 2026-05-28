BLACKPINKのJENNIE（ジェニー＝30）が、26日にソウル市内で開かれたシャネルのアフターパーティーに参加し、関係者の前で新曲を公開したと現地メディアが報じた。

同宴会でサプライズ・ステージを披露し、近日中に発表予定のソロ曲を歌い、ヒット曲「Handlebars」「like JENNIE」などで会場を盛り上げたという。

シャネルの「メティエダール・コレクション・ショーのレプリカショー」には、ジェニーの他にG−DRAGON、俳優イ・ビョンホン、ドラマ「イカゲーム」のイ・ジョンジェ、「梨泰院クラス」で共演したパク・ソジュンとキム・ダミ、ドラマ「トッケビ」ヒロインのキム・ゴウン、女優コ・ユンジョンらそうそうたるメンバーが参加した。

韓国メディアのスターニュースは28日「韓国を代表するスターが集まった中、最も注目されたのはジェニーだった。豊かなウエーブヘアを自然に垂らし、華やかなイヤリングでアクセントを加えた。特に、ブラックとホワイトの配色が大胆なカットアウトスイムスーツにブラックスーツを合わせ、上品で洗練されたスタイリングを完成させた。アフターパーティーでは、近日中にリリース予定の新曲も披露した」と報じた。

ジェニーは当日のファッションについて「シャネル・クルーズ・コレクションのスーツとスイムスーツを合わせた。とても気に入っている」と説明した。