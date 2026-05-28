元SKE48でロッテ石川柊太投手（34）の妻である大場美奈（34）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男の1歳の誕生日ショットを披露した。

大場は「べびるんの1歳の誕生日」と書き出し、「お誕生日当日は夜ごはんでおもてなし インスタとTikTokで調べて 花束プレートとスマッシュケーキを作りました」とつづり、手作りのケーキや誕生日プレートの写真をアップした。

そして「これはもう単に母の自己満です。笑 手際よくないからてんやわんやしたけど 作れてよかった 満足 思いっきりケーキに手をつっこんだ時の顔や そのあと勢いよくケーキをつかんでるべびるんの笑顔が忘れられないくらいかわいかったので やってよかったなぁって思い出」と振り返った。「べびるんのおかげでまいにちえがおでいっぱい。ママとパパにしてくれてありがとう」と締めた。

この投稿にファンからは「写真すてきすぎる」「ママパパも1歳おめでとう」「べびるん幸せだね」「べびるん誕生日おめでとう」「お母さんのほほえみ、アイドルのそれとはまた違って、とても素敵です」など多くのコメントが寄せられている。

大場は23年1月に結婚。昨年5月に第1子となる長男の出産を発表した。