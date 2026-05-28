恒松祐里、胸元ざっくりウエディングドレス姿披露 ドラマオフショに「まさに女神様」「デコルテが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】女優の恒松祐里が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開した。
【写真】27歳美人女優「首が長くてお顔小さい」胸元ざっくりウエディングドレス姿
同日放送された日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）第8話に松枝マミ役としてゲスト出演した恒松。「こんなにも温かくて優しい物語に参加できて嬉しかったです！久しぶりにお仕事できたキャスト・スタッフの方も多くて幸せでした」と振り返り、ウエディングドレス姿のオフショットを投稿。ドレスは胸元が大きく開いたデザインとなっており、美しいデコルテが輝いている。
また「実はわたしのリアル成人式写真が登場してたり、見どころが沢山ある8話でした！！」と明かし、「まだ観られていない方も、もう一度観たい方も Tverにて見逃し配信されていますので是非チェックしてみてください」と呼びかけている。
この投稿は「上品で美しい」「透明感溢れてる」「デコルテが綺麗」「まさに女神様」「首が長くてお顔小さい」「ティアラも似合ってる」「可愛すぎて語彙力失う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優「首が長くてお顔小さい」胸元ざっくりウエディングドレス姿
◆恒松祐里、胸元ざっくりウエディングドレス姿披露
同日放送された日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）第8話に松枝マミ役としてゲスト出演した恒松。「こんなにも温かくて優しい物語に参加できて嬉しかったです！久しぶりにお仕事できたキャスト・スタッフの方も多くて幸せでした」と振り返り、ウエディングドレス姿のオフショットを投稿。ドレスは胸元が大きく開いたデザインとなっており、美しいデコルテが輝いている。
◆恒松祐里の投稿に「可愛すぎて語彙力失う」と反響
この投稿は「上品で美しい」「透明感溢れてる」「デコルテが綺麗」「まさに女神様」「首が長くてお顔小さい」「ティアラも似合ってる」「可愛すぎて語彙力失う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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