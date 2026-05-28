【漢字クイズ】「東浪見」はなんて読む？ヒントを見れば答えが分かるかも！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「東浪見」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、千葉県の3文字の地名です。

いったい、「東浪見」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。