【漢字クイズ】「東浪見」はなんて読む？ヒントを見れば答えが分かるかも！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「東浪見」はなんて読む？
「東浪見」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県の3文字の地名です。
いったい、「東浪見」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とらみ」でした！
千葉県長生郡一宮町に位置している東浪見。
そんな東浪見のある一宮町は、潮風が心地よい海辺のまちで、観光や文化財の案内も充実している点が魅力です。
春は洞庭湖畔の桜、夏は一宮海水浴場の海や花火大会など、思わず写真を撮りたくなるスポットがたくさんあるのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『一宮町観光協会』
ライター Ray WEB編集部