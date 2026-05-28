「遊☆戯☆王」より「POP UP PARADE 真崎杏子 L size」がグッスマ公式ショップにて先行予約開始
【POP UP PARADE 真崎杏子 L size】 12月 発売予定 価格：8,800円 ※一般予約は6月4日12時より順次開始予定
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 真崎杏子 L size」をグッドスマイルカンパニー公式ショップ、KAIBA CORPORATION STOREにて先行予約を5月28日より開始した。発売は12月を予定し、価格は8,800円。一般予約は6月4日12時より順次開始を予定している。
本商品は劇場版「遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」に登場した「真崎杏子」をPOP UP PARADE L sizeシリーズで立体化したもの。全高約230mmでポニーテールのヘアスタイルにアクティブな服装が再現されている。
スカートやノースリーブのしわなど躍動感ある造形となっている。
◤ 新商品情報 ◢- グッドスマイルカンパニー【公式】 (@gsc_goodsmile) May 28, 2026
『遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS』
POP UP PARADE
真崎杏子 L size
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(C)高橋和希 スタジオ・ダイス/2016 劇場版「遊☆戯☆王」製作委員会