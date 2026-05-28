２６日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・後１１時１５分）にお笑いコンビ「エルフ」荒川が出演。「オズワルド」伊藤俊介と「蛙亭」イワクラの破局時の心境を明かした。

今回のテーマは「破局・伊藤が交際したい女芸人ランキング【うぬぼれ自分番付】」。スタジオに集められた女芸人の中で、伊藤自身が付き合いたいと思う人の順位付けを行い、女芸人側は自身の順位を予想するというもの。

荒川は自身の順位を、最下位の７位と予想。この理由について「本当にイワクラさんと伊藤さんに家族のように可愛がっていただいて！本当に親が離婚したみたいな気持ちになって。で、伊藤さんも『たまには俺とも会ってくれな』みたいな感じやったんですよ」と本当に子供のように可愛がってもらったことから、自身を７位と予想したと明かした。

「でも、イワクラさんの涙をちょっと見すぎた！」と熱弁し、元カノのイワクラを近くで見てきた自分が高い順位になるとは思わないとも予想した。

この後荒川は自身を４位と予想しなおし、見事その予想は的中。伊藤は荒川を４位に選んだ理由について「普通にやっぱ、荒川めっちゃ可愛いですからね。めっちゃ可愛いし、明るいし。ですけど、（イワクラと）１番近いんで。かなりよぎるというか」と告白。これに対し荒川は「ちょっと気持ち悪いです」と反応した。