元横浜（DeNA）監督の山下大輔氏（74）が26日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。1988年の開幕2日前に現役引退を電撃発表した“真相”を明かした。

番組MCを務める徳光和夫（85）から「引退をご自身で考えたのは、何が一つの決め手になったって言いましょうか…」と振られると「この話はあんまりしゃべってないんですけども…」としながらも経緯を語った。

「僕は（監督が）古葉（竹識）さんの時に…開幕前にやめちゃったんですけど。その前の年（1987年）にぼちぼち動きも悪くなってきて。シーズンオフに球団に“もうやめます”っていう話をしたんですけども。契約の時にもう1年、まだ若手が育ってる途中だからってことで。もう1年契約して、またキャンプが始まって。3、4日前ですか、（1988年）開幕の。3、4日前に僕と田代（富雄）が呼ばれて。グラウンドであるコーチが“2人、開幕ファーム行ってくれ”というんです。それから僕、2日後ぐらいに引退の発表になっちゃったですけど。古葉さんには失礼だったんですけども、やっぱり自分としては直接話をしてほしかったな、というのが本音ですね」

山下氏は清水東（静岡）から一般入試を経て慶大に進学。1973年ドラフト1位で大洋（現DeNA）に入団した。1988年の開幕直前に電撃引退するまで通算1378安打を放ち、2003年から2年間に渡って横浜の監督も務めた。現役時代には8年連続でダイヤモンドグラブ賞（現在のゴールデングラブ賞）に輝くなど内野の名手としても知られる。

社長の息子で、アマチュア時代から有名選手。美しい顔立ちと、品のあるたたずまいもあって「慶応のプリンス」と呼ばれた。温厚な人柄で慕う選手も多く、この日も「昔ノーエラーで今ノーヘアー」と笑顔で自己紹介するなど、明るく気さくな性格だ。

38年前の電撃引退を振り返り、「その年のシーズンオフのファン感謝デーに引退試合みたいな、引退セレモニーをやっていただいて。その時に古葉さんにも本当に申し訳なかったですっていう話はしたんですけどもね」と恐縮しながら話していた。