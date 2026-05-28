【義母の言葉：嬉しかった編】小さいころ、両親が死んだ私に…？【第18話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ 嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、亡くなった両親の話から起こった一件。
幼い頃に亡くしたお嫁さんの両親の遺影に手を合わせる2人。
義母「あなたが頑張りやさんなのは、育った環境かしらねぇ」
「あなたは…これまでたっくさん頑張ってきたから、息子や私たちにたっくさん甘えるのよ」
「これでもかってくらい甘えさせる予定だから、よろしくね」
ツラいことも悲しいことも、寂しい日々もなんとか乗り越えて今がある。お嫁さんのこれまでの人生を、抱えた想いを、義母さんは理解してくれているのです。もう1人じゃないですね。本当の幸せな暮らしはこれから。楽しみですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、亡くなった両親の話から起こった一件。
幼い頃に亡くしたお嫁さんの両親の遺影に手を合わせる2人。
義母「あなたが頑張りやさんなのは、育った環境かしらねぇ」
「これでもかってくらい甘えさせる予定だから、よろしくね」
ツラいことも悲しいことも、寂しい日々もなんとか乗り越えて今がある。お嫁さんのこれまでの人生を、抱えた想いを、義母さんは理解してくれているのです。もう1人じゃないですね。本当の幸せな暮らしはこれから。楽しみですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ