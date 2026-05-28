「NHKが悪いです…」金属バットがNHKで初の冠番組…二人が挑戦する音楽番組はどんな内容なのか？

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NHKラジオで初の冠音楽特番『金属バットの金属音楽』（5月29日午後９時5分～55分）に出演予定の金属バット。いったいどんな音楽番組なのか、二人を直撃した。

【画像】人気アーティストをごはんに喩えると福井県発祥のご当地グルメ

NHKで初の冠番組

-NHKラジオで5月29日に『金属バットの金属音楽』という特番が放送されます。やはり以前、本連載で取り上げた小林さんの好きな音楽についての回がNHK関係者の目に留まったのでしょうか。

小林　違うと思います。

友保　違うと思います。

-まさか、生放送番組ですか？

小林　「まさか」とはなんですか。

-金属バットが音楽番組を担当されるということで、「音楽好きな小林さんの最近のお気に入り」についてお伺いしたいと思ってます。

友保　最近の小林の要チェックね。

小林　そういえば、THE SECONDの日（5月16日）、もしノックアウトステージで負けて休みやったらHump Backの大阪城ホールのライブに誘われてた。

友保　ああ、THE SECONDに出―へんねやったらおいでや言うて。

小林　俺うっすら後悔してる。

-『拝啓、少年よ』でブレイクされて、その後、産休・育休を経て、昨年『明るい葬式』で復帰されたHump Backさん。

友保　産休中に何があったんや。明るいおそうしき～。

小林　「小さなお葬式」みたいな言い方。

―なぜか耳に残るCMですよね。

友保　最近の推しはなんや？　これめっちゃ聞いてるわ、みたいな。

小林　GLIM SPANKYやな。

友保　ん、なんやグリム…ステーキ？　ステーキハウスでっか？

小林　ステーキハウスやとうまそうな店名やな。

友保　どういう曲がええの？

小林　『大人になったら』がいいですね。

友保　なんかおまえ、少年目線の歌好きよな。

小林　声がね、綾戸智恵みたいな声なんですよ。

友保　オズワルドの出囃子歌ってはる人？

小林　それはT字路s。まあまあそっち系統。

-何きっかけで好きになったんですか？

小林　YouTubeとかでランダムで流れてくるじゃないですか。「おおお？」っと。

友保　ちょ、ちょ待っぷ？　ちょまっぷ？　ってなったんやな。

ハイスタの地上波出演に歓喜

-他にはどんなアーティストが最近のお気に入りですか？

小林　ポルカドットスティングレイ。女1人男3人のバンド。

友保　おまえ、だいたい女いてんな。歌ってはるの？　その人は。

小林　歌ってはる。『テレキャスター・ストライプ』っていう曲がええ。

友保　ん、なんやテレ…ラッキーストライク？　タバコでっか？

小林　テレキャスターって種類のエレキギターがあんのよ。

友保　何がいいのよ、そのテレキャスターストライク。

小林　ストライプね。もうかっこいいねん。バンドはかっこいい以外いらんもんな。

友保　おまえのその「いらん」の舌の動かん感じ……ほんまやな。

小林　あと前ほんまに感動したのが、『EIGHT-JAM』ってテレ朝の番組にハイスタ（Hi-STANDARD）が出たんですよ。

友保　見てんねんな。良かった？

小林　めちゃくちゃ良かった。

-ハイスタの凄さをみんなで語る回でしたね。

小林　「ハイスタがテレビ出てインタビュー受けてる！」って。もうあれは正座して見たよ。

-小林さんはメロコアが好きだったんですか？

小林　メロコアというかハイスタが好きでした。

友保　そういやおまえ「すた丼」も好きやもんな。

小林　「伝説のすた丼屋」…いまだに2ヶ月に1回ぐらい食ってるな。

友保　まだ食うてんねや！　俺もう食うてへんわ。40代にはきついわ。

小林　40代になってから「とろろぶっかけすた丼」を選ぶようになったけど。

友保　ハイスタとすた丼やったらどっちが好き？

小林　どっちかがこの世から消えるってこと？

友保　じゃあもしハイスタが「ハイスタンダー丼」出したら？

小林　ハイスタがハイスタンダー丼出したら……ちょっと幻滅するかもな。

友保　正座する？　ハイスタンダー丼出てきたら正座する？

小林　嫌いなるかも…（笑）。

-じゃあ、最初にお話に出てきたGLIM SPANKさんをごはんに喩えるとなんですか？

友保　なんやその質問、アホなんか？

小林　そうですね……秋刀魚の苦いとこ。

-子どもにはわからない美味しさということか。

小林　いや僕は子どもの頃から好きでした。

友保　ツウだねあんた。

音楽好きな小林と大きい音は苦手な友保

-では、ポルカドットスティングレイをごはんに喩えると？

小林　これは難しいな……。

友保　ポルカ丼？　長崎のあのなんかいっぱい乗ってるトルコライスみたいなやつ？

小林　あれなんやったっけ？

友保　いっぱい入ってるやつ……ああボルガライスや！　あのカレーかけたりエビフライパンパンいったりするやつ。

―「ボルガライス」は福井県越前市（旧武生市）が発祥で、オムライス＋とんかつ＋ソース（デミグラスなど）が１つのお皿で出されるご当地グルメだそうです。

小林　いやボルガライスちゃうな……なんやろ……。

友保　じゃあラーメンに喩えたら何よ？

小林　そりゃやっぱり、ちゃんぽんやな。

友保　あと今急に思い出したんだんやけど、小林がほら高校の時に好きやった海外の、なんやっけ……クリップオンみたいな名前のバンド。俺がずっとクリップオンって間違えんねん。そんで全然クリップオンちゃうねん。毎回「ちゃうやん」ってなるやつ。

小林　高校の時に好きやった海外のバンド……オフスプリング？

友保　それや!!

―クリップオンからオフスプリング……。

友保　オフスプリングはごはんで言うたら何？　ハンバーガー？

小林　ちょんこ鍋……んー、ポトフや。

友保　ウィンナー入ってんのかいな。

小林　ウィンナー入ってる。ていうか、なんでごはんに喩えるの？

-やっぱり、みんなごはん好きじゃないですか。

小林　とんでもないポンコツな発想やな。

友保　ポンコツちゃう、ただのアホや。

-以前、この連載で「人生最後のツマミは何か」の回が意外と反響があったそうです。連載のタイトルも「金属バットの酒辛肉鮪」ですし。

友保　これからそういうのやります？　小林の好きな音楽とそれにちなんだ料理をご紹介する連載。

小林　意味わからんけどな。

-しかしNHKから音楽番組の冠番組のお話がくるなんて、お二人は相当な音楽通だと思われているのでは？

友保　わし言うたのよ、僕らそこまで詳しくないですよと。わしほんまに大きい音、苦手なんでね。音楽嫌いじゃないけどあんま興味ないですよって。散々言うたのに、NHKが悪いです（笑）。

-困ったらごはんに喩えたらいけます。

小林　全部「この曲は美味しいですよね」って音を味で喩えていく（笑）。

友保　１回で終わるわ！

取材・文／西澤千央　写真／石垣星児

 