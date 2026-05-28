「NHKが悪いです…」金属バットがNHKで初の冠番組…二人が挑戦する音楽番組はどんな内容なのか？
NHKラジオで初の冠音楽特番『金属バットの金属音楽』（5月29日午後９時5分～55分）に出演予定の金属バット。いったいどんな音楽番組なのか、二人を直撃した。
【画像】人気アーティストをごはんに喩えると福井県発祥のご当地グルメ
NHKで初の冠番組
-NHKラジオで5月29日に『金属バットの金属音楽』という特番が放送されます。やはり以前、本連載で取り上げた小林さんの好きな音楽についての回がNHK関係者の目に留まったのでしょうか。
小林 違うと思います。
友保 違うと思います。
-まさか、生放送番組ですか？
小林 「まさか」とはなんですか。
-金属バットが音楽番組を担当されるということで、「音楽好きな小林さんの最近のお気に入り」についてお伺いしたいと思ってます。
友保 最近の小林の要チェックね。
小林 そういえば、THE SECONDの日（5月16日）、もしノックアウトステージで負けて休みやったらHump Backの大阪城ホールのライブに誘われてた。
友保 ああ、THE SECONDに出―へんねやったらおいでや言うて。
小林 俺うっすら後悔してる。
-『拝啓、少年よ』でブレイクされて、その後、産休・育休を経て、昨年『明るい葬式』で復帰されたHump Backさん。
友保 産休中に何があったんや。明るいおそうしき～。
小林 「小さなお葬式」みたいな言い方。
―なぜか耳に残るCMですよね。
友保 最近の推しはなんや？ これめっちゃ聞いてるわ、みたいな。
小林 GLIM SPANKYやな。
友保 ん、なんやグリム…ステーキ？ ステーキハウスでっか？
小林 ステーキハウスやとうまそうな店名やな。
友保 どういう曲がええの？
小林 『大人になったら』がいいですね。
友保 なんかおまえ、少年目線の歌好きよな。
小林 声がね、綾戸智恵みたいな声なんですよ。
友保 オズワルドの出囃子歌ってはる人？
小林 それはT字路s。まあまあそっち系統。
-何きっかけで好きになったんですか？
小林 YouTubeとかでランダムで流れてくるじゃないですか。「おおお？」っと。
友保 ちょ、ちょ待っぷ？ ちょまっぷ？ ってなったんやな。
ハイスタの地上波出演に歓喜
-他にはどんなアーティストが最近のお気に入りですか？
小林 ポルカドットスティングレイ。女1人男3人のバンド。
友保 おまえ、だいたい女いてんな。歌ってはるの？ その人は。
小林 歌ってはる。『テレキャスター・ストライプ』っていう曲がええ。
友保 ん、なんやテレ…ラッキーストライク？ タバコでっか？
小林 テレキャスターって種類のエレキギターがあんのよ。
友保 何がいいのよ、そのテレキャスターストライク。
小林 ストライプね。もうかっこいいねん。バンドはかっこいい以外いらんもんな。
友保 おまえのその「いらん」の舌の動かん感じ……ほんまやな。
小林 あと前ほんまに感動したのが、『EIGHT-JAM』ってテレ朝の番組にハイスタ（Hi-STANDARD）が出たんですよ。
友保 見てんねんな。良かった？
小林 めちゃくちゃ良かった。
-ハイスタの凄さをみんなで語る回でしたね。
小林 「ハイスタがテレビ出てインタビュー受けてる！」って。もうあれは正座して見たよ。
-小林さんはメロコアが好きだったんですか？
小林 メロコアというかハイスタが好きでした。
友保 そういやおまえ「すた丼」も好きやもんな。
小林 「伝説のすた丼屋」…いまだに2ヶ月に1回ぐらい食ってるな。
友保 まだ食うてんねや！ 俺もう食うてへんわ。40代にはきついわ。
小林 40代になってから「とろろぶっかけすた丼」を選ぶようになったけど。
友保 ハイスタとすた丼やったらどっちが好き？
小林 どっちかがこの世から消えるってこと？
友保 じゃあもしハイスタが「ハイスタンダー丼」出したら？
小林 ハイスタがハイスタンダー丼出したら……ちょっと幻滅するかもな。
友保 正座する？ ハイスタンダー丼出てきたら正座する？
小林 嫌いなるかも…（笑）。
-じゃあ、最初にお話に出てきたGLIM SPANKさんをごはんに喩えるとなんですか？
友保 なんやその質問、アホなんか？
小林 そうですね……秋刀魚の苦いとこ。
-子どもにはわからない美味しさということか。
小林 いや僕は子どもの頃から好きでした。
友保 ツウだねあんた。
音楽好きな小林と大きい音は苦手な友保
-では、ポルカドットスティングレイをごはんに喩えると？
小林 これは難しいな……。
友保 ポルカ丼？ 長崎のあのなんかいっぱい乗ってるトルコライスみたいなやつ？
小林 あれなんやったっけ？
友保 いっぱい入ってるやつ……ああボルガライスや！ あのカレーかけたりエビフライパンパンいったりするやつ。
―「ボルガライス」は福井県越前市（旧武生市）が発祥で、オムライス＋とんかつ＋ソース（デミグラスなど）が１つのお皿で出されるご当地グルメだそうです。
小林 いやボルガライスちゃうな……なんやろ……。
友保 じゃあラーメンに喩えたら何よ？
小林 そりゃやっぱり、ちゃんぽんやな。
友保 あと今急に思い出したんだんやけど、小林がほら高校の時に好きやった海外の、なんやっけ……クリップオンみたいな名前のバンド。俺がずっとクリップオンって間違えんねん。そんで全然クリップオンちゃうねん。毎回「ちゃうやん」ってなるやつ。
小林 高校の時に好きやった海外のバンド……オフスプリング？
友保 それや!!
―クリップオンからオフスプリング……。
友保 オフスプリングはごはんで言うたら何？ ハンバーガー？
小林 ちょんこ鍋……んー、ポトフや。
友保 ウィンナー入ってんのかいな。
小林 ウィンナー入ってる。ていうか、なんでごはんに喩えるの？
-やっぱり、みんなごはん好きじゃないですか。
小林 とんでもないポンコツな発想やな。
友保 ポンコツちゃう、ただのアホや。
-以前、この連載で「人生最後のツマミは何か」の回が意外と反響があったそうです。連載のタイトルも「金属バットの酒辛肉鮪」ですし。
友保 これからそういうのやります？ 小林の好きな音楽とそれにちなんだ料理をご紹介する連載。
小林 意味わからんけどな。
-しかしNHKから音楽番組の冠番組のお話がくるなんて、お二人は相当な音楽通だと思われているのでは？
友保 わし言うたのよ、僕らそこまで詳しくないですよと。わしほんまに大きい音、苦手なんでね。音楽嫌いじゃないけどあんま興味ないですよって。散々言うたのに、NHKが悪いです（笑）。
-困ったらごはんに喩えたらいけます。
小林 全部「この曲は美味しいですよね」って音を味で喩えていく（笑）。
友保 １回で終わるわ！
取材・文／西澤千央 写真／石垣星児