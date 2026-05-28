「NHKが悪いです…」金属バットがNHKで初の冠番組…二人が挑戦する音楽番組はどんな内容なのか？

NHKラジオで初の冠音楽特番『金属バットの金属音楽』（5月29日午後９時5分～55分）に出演予定の金属バット。いったいどんな音楽番組なのか、二人を直撃した。

【画像】人気アーティストをごはんに喩えると福井県発祥のご当地グルメ

NHKで初の冠番組

-NHKラジオで5月29日に『金属バットの金属音楽』という特番が放送されます。やはり以前、本連載で取り上げた小林さんの好きな音楽についての回がNHK関係者の目に留まったのでしょうか。

小林 違うと思います。

友保 違うと思います。

-まさか、生放送番組ですか？

小林 「まさか」とはなんですか。

-金属バットが音楽番組を担当されるということで、「音楽好きな小林さんの最近のお気に入り」についてお伺いしたいと思ってます。

友保 最近の小林の要チェックね。

小林 そういえば、THE SECONDの日（5月16日）、もしノックアウトステージで負けて休みやったらHump Backの大阪城ホールのライブに誘われてた。

友保 ああ、THE SECONDに出―へんねやったらおいでや言うて。

小林 俺うっすら後悔してる。

-『拝啓、少年よ』でブレイクされて、その後、産休・育休を経て、昨年『明るい葬式』で復帰されたHump Backさん。

友保 産休中に何があったんや。明るいおそうしき～。

小林 「小さなお葬式」みたいな言い方。

―なぜか耳に残るCMですよね。

友保 最近の推しはなんや？ これめっちゃ聞いてるわ、みたいな。

小林 GLIM SPANKYやな。

友保 ん、なんやグリム…ステーキ？ ステーキハウスでっか？

小林 ステーキハウスやとうまそうな店名やな。

友保 どういう曲がええの？

小林 『大人になったら』がいいですね。

友保 なんかおまえ、少年目線の歌好きよな。

小林 声がね、綾戸智恵みたいな声なんですよ。

友保 オズワルドの出囃子歌ってはる人？

小林 それはT字路s。まあまあそっち系統。

-何きっかけで好きになったんですか？

小林 YouTubeとかでランダムで流れてくるじゃないですか。「おおお？」っと。

友保 ちょ、ちょ待っぷ？ ちょまっぷ？ ってなったんやな。

ハイスタの地上波出演に歓喜

-他にはどんなアーティストが最近のお気に入りですか？

小林 ポルカドットスティングレイ。女1人男3人のバンド。

友保 おまえ、だいたい女いてんな。歌ってはるの？ その人は。

小林 歌ってはる。『テレキャスター・ストライプ』っていう曲がええ。

友保 ん、なんやテレ…ラッキーストライク？ タバコでっか？

小林 テレキャスターって種類のエレキギターがあんのよ。

友保 何がいいのよ、そのテレキャスターストライク。

小林 ストライプね。もうかっこいいねん。バンドはかっこいい以外いらんもんな。

友保 おまえのその「いらん」の舌の動かん感じ……ほんまやな。

小林 あと前ほんまに感動したのが、『EIGHT-JAM』ってテレ朝の番組にハイスタ（Hi-STANDARD）が出たんですよ。

友保 見てんねんな。良かった？

小林 めちゃくちゃ良かった。

-ハイスタの凄さをみんなで語る回でしたね。

小林 「ハイスタがテレビ出てインタビュー受けてる！」って。もうあれは正座して見たよ。

-小林さんはメロコアが好きだったんですか？

小林 メロコアというかハイスタが好きでした。

友保 そういやおまえ「すた丼」も好きやもんな。

小林 「伝説のすた丼屋」…いまだに2ヶ月に1回ぐらい食ってるな。

友保 まだ食うてんねや！ 俺もう食うてへんわ。40代にはきついわ。

小林 40代になってから「とろろぶっかけすた丼」を選ぶようになったけど。

友保 ハイスタとすた丼やったらどっちが好き？

小林 どっちかがこの世から消えるってこと？

友保 じゃあもしハイスタが「ハイスタンダー丼」出したら？

小林 ハイスタがハイスタンダー丼出したら……ちょっと幻滅するかもな。

友保 正座する？ ハイスタンダー丼出てきたら正座する？

小林 嫌いなるかも…（笑）。

-じゃあ、最初にお話に出てきたGLIM SPANKさんをごはんに喩えるとなんですか？

友保 なんやその質問、アホなんか？

小林 そうですね……秋刀魚の苦いとこ。

-子どもにはわからない美味しさということか。

小林 いや僕は子どもの頃から好きでした。

友保 ツウだねあんた。

音楽好きな小林と大きい音は苦手な友保

-では、ポルカドットスティングレイをごはんに喩えると？

小林 これは難しいな……。

友保 ポルカ丼？ 長崎のあのなんかいっぱい乗ってるトルコライスみたいなやつ？

小林 あれなんやったっけ？

友保 いっぱい入ってるやつ……ああボルガライスや！ あのカレーかけたりエビフライパンパンいったりするやつ。

―「ボルガライス」は福井県越前市（旧武生市）が発祥で、オムライス＋とんかつ＋ソース（デミグラスなど）が１つのお皿で出されるご当地グルメだそうです。

小林 いやボルガライスちゃうな……なんやろ……。

友保 じゃあラーメンに喩えたら何よ？

小林 そりゃやっぱり、ちゃんぽんやな。

友保 あと今急に思い出したんだんやけど、小林がほら高校の時に好きやった海外の、なんやっけ……クリップオンみたいな名前のバンド。俺がずっとクリップオンって間違えんねん。そんで全然クリップオンちゃうねん。毎回「ちゃうやん」ってなるやつ。

小林 高校の時に好きやった海外のバンド……オフスプリング？

友保 それや!!

―クリップオンからオフスプリング……。

友保 オフスプリングはごはんで言うたら何？ ハンバーガー？

小林 ちょんこ鍋……んー、ポトフや。

友保 ウィンナー入ってんのかいな。

小林 ウィンナー入ってる。ていうか、なんでごはんに喩えるの？

-やっぱり、みんなごはん好きじゃないですか。

小林 とんでもないポンコツな発想やな。

友保 ポンコツちゃう、ただのアホや。

-以前、この連載で「人生最後のツマミは何か」の回が意外と反響があったそうです。連載のタイトルも「金属バットの酒辛肉鮪」ですし。

友保 これからそういうのやります？ 小林の好きな音楽とそれにちなんだ料理をご紹介する連載。

小林 意味わからんけどな。

-しかしNHKから音楽番組の冠番組のお話がくるなんて、お二人は相当な音楽通だと思われているのでは？

友保 わし言うたのよ、僕らそこまで詳しくないですよと。わしほんまに大きい音、苦手なんでね。音楽嫌いじゃないけどあんま興味ないですよって。散々言うたのに、NHKが悪いです（笑）。

-困ったらごはんに喩えたらいけます。

小林 全部「この曲は美味しいですよね」って音を味で喩えていく（笑）。

友保 １回で終わるわ！

取材・文／西澤千央 写真／石垣星児