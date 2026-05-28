日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）が、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）での活躍に自信を見せた。

初のＷ杯代表入りを果たした中村は２８日、千葉市内で行われた代表合宿に参加。「まずは選ばれてホッとしているし、しっかりコンディションを上げていきたい」と力を込めた。

これまで代表戦で一緒に出場してきたＭＦ南野拓実（３１＝モナコ）と、ＭＦ三笘薫（２９＝ブライトン）がケガの影響でメンバー外に。

中村は「今年１年どっちかは毎回いて、一緒に出るという形だった。両方いないのは初めて。誰と一緒にやるのかわからないし、まだ何とも言えないけど、シャドーとはいい関係性を築くのが大事だと思う。もちろん僕がシャドーに出る可能性もあるけど、自分が出たポジションで、近いポジションの選手といい形で崩せたら」と力説した。

また、フランス２部のＳランスは今季リーグ６位に終わり、昇格プレーオフ圏内（５位以内）に入れず。クラブでの戦いについて「大変でしたね。結構ストレスの日々でしたし。いろいろああだこうだ、ファンの方からも言われてイライラすることも多かった。（１部に）上がれなかったのは残念だけど、自分としては出し切ったので。個人としては、シーズンを通して１４点を取ったので満足です」と振り返った。