日本代表ＦＷ上田絢世（フェイエノールト）が２８日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）と３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、千葉市内で行われた合宿（３日目）に参加した。

上田は今季、オランダ１部リーグで２５ゴールをマークし、得点王に輝く飛躍の一年となった。最近の代表活動でも、昨秋のブラジル戦で決勝弾を決めるなど、今や所属チームや代表チームでも欠かせないエースストライカーとなった。

しかし、２０２２年の前回大会でピッチに立ったのは、コスタリカ戦の前半４５分間のみで、無得点で終わっていた。この日の練習後には、代表の場を「自分の成長を一番実感できるものさし」とした上で、前回大会について「ギリギリで代表に呼んでもらえて、何も貢献できなかった。結果的にも、チームはベスト１６で、あと一歩だったが、僕自身はそんなことなくて。それを悔しがる権利もないような感覚。悔しいという感覚もよく理解できないような感覚だった」と神妙な面持ちで振り返った。

カタールの地で味わった苦い経験から、現在は「結果的に４年前と比べると立場も違うし、選手としてのクオリティーも価値も全く違うものになっている。僕自身はこの４年間は充実したものになった」と自身の立ち位置の変化を実感している。

初戦は自身がプレーするオランダと戦う。「オランダ代表についてよく聞かれるが、普段（一緒に）プレーしている選手が多くいるわけでもないので、これといった特別な思い入れがあるわけでもない」と平常心。しかし「初戦という意味では個人的にもチームとしてもすごく重要な試合になることは間違いはない。モチベーションは高い」と重要視した。

オランダの地で覚醒したストライカーは、世界でどのような活躍を見せるのか。