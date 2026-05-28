二宮和也「かっこいい」と絶賛した共演者 ダークホースの乃木坂46メンバー・豪華ゲストサプライズ登場…「シークレットNGハウス Season2」注目ポイント
【モデルプレス＝2026/05/28】嵐の二宮和也とオードリーの若林正恭がMCを務めるバラエティ番組「シークレットNGハウス Season2」が、5月22日よりPrime Videoにて配信スタート。前作からスケール・内容ともに大幅なパワーアップを遂げ、すでにSNS上でも大きな話題を集めている。本記事では、本作の注目ポイントをピックアップして紹介する。
【写真】ニノ×若林MCバラエティに豪華ゲストサプライズ登場
本作は、各ジャンルから集結した8人の人気芸能人が、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながら、疑心暗鬼の心理戦を繰り広げるバラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林は別室からモニタリング実況・解説を行うだけでなく、次なる罠を仕掛けてプレイヤーたちを追い詰めていく。
Season2最大の進化は、MCである二宮と若林が自らルール設計やNG設定に携わっている点だ。今シーズンからは、ステージごとにNG数に応じてその場で脱落者が決定するシステムへと変更された。これにより、単に自分がNGを避けるだけでなく、巧妙なトークで相手にNGを踏ませるという駆け引きが不可欠に。前作以上にスリリングで、一瞬の油断も許されない極限の頭脳戦へと進化を遂げている。
プレイヤー陣のハイレベルな心理戦を牽引するのが、謎解きマニアとしても知られる俳優の佐藤健だ。数々のNGワードをいち早く見抜く卓越した観察力を誇り、自ら罠を仕掛けてライバルを次々と窮地に追い込んでいく。そのスマートな立ち回りにMC陣も驚くばかり。二宮が「佐藤健はかっこいい」と唸るほど、第1話にして早くも優勝候補筆頭として存在感を放っている。
一方で、正反対の刺客として注目なのが乃木坂46の一ノ瀬美空。愛らしいキャラクターの裏に秘められた圧倒的な勝負強さでゲームの風向きを幾度も変えており、二宮・若林からも「ダークホース」と絶賛の声が飛び交う。対照的な2人が魅せる心理戦の行方から目が離せない。
さらに、ジャンルを超えた豪華プレイヤーたちの個性豊かな戦略も大きな見どころ。女優の本田翼は、天真爛漫な笑顔と明るい振る舞いで、張り詰めたスタジオの緊張感を和らげていく。Hey! Say! JUMPの伊野尾慧は、グループでもお馴染みの“あざとい”キャラクターと高い観察力を武器に、華麗な立ち回りを見せる。
さらに、海外経験で培われたコミュニケーション能力と瞬発力を誇るウエンツ瑛士、バラエティ界屈指のトーク力で他人のNGを巧みに誘発する若槻千夏など、一筋縄ではいかないメンバーたちがハイレベルな騙し合いを繰り広げる。
お笑い界からは、独自の勘と経験値を誇る2人が参戦。オードリーの春日俊彰は、プレイヤーの中で唯一のシーズン1経験者だ。前回3位という悔しい結果に終わったリベンジを果たすべく、今回こそは賞金獲得を狙う。
そこへ今回初参戦となる平成ノブシコブシの吉村崇が合流。攻めの姿勢を崩さない吉村と、百戦錬磨の春日による“芸人勢”が見せる意地と逆襲、そして緊迫した空間で放たれる笑いのエネルギーは本作に欠かせないスパイスとなっている。
今シーズンは別室のMC陣の動きからも目が離せない。とあるステージでは、プレイヤーたちを翻弄するために二宮と若林が送り込んだ刺客として、元乃木坂46の与田祐希ら豪華サプライズゲストがスタジオに登場。プレイヤーのわずかな言動の変化を探り合う。
さらに、MCである二宮・若林が、プレイヤーを直接かき乱すための“仕掛け人”としてゲームの現場にそれぞれ登場する驚きの展開も。モニタリングルームを飛び出し、自ら罠を仕掛けに行くMC陣との直接の頭脳戦は、これまでにないドラマを生み出している。
キャリアもジャンルも異なる8人が集結し、誰がNGを踏み、誰が生き残るのか。予想を裏切り続ける極限の頭脳戦の結末と、栄えある優勝賞金を獲得する瞬間を、ぜひその目で確かめてほしい。（modelpress編集部）
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◆二宮和也＆若林正恭MC「シークレットNGハウス」
本作は、各ジャンルから集結した8人の人気芸能人が、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながら、疑心暗鬼の心理戦を繰り広げるバラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林は別室からモニタリング実況・解説を行うだけでなく、次なる罠を仕掛けてプレイヤーたちを追い詰めていく。
◆二宮和也×若林正恭がルール設計 よりシビアになった脱落システム
Season2最大の進化は、MCである二宮と若林が自らルール設計やNG設定に携わっている点だ。今シーズンからは、ステージごとにNG数に応じてその場で脱落者が決定するシステムへと変更された。これにより、単に自分がNGを避けるだけでなく、巧妙なトークで相手にNGを踏ませるという駆け引きが不可欠に。前作以上にスリリングで、一瞬の油断も許されない極限の頭脳戦へと進化を遂げている。
◆優勝候補・佐藤健のスマートな立ち回り ダークホース・一ノ瀬美空の勝負強さ
プレイヤー陣のハイレベルな心理戦を牽引するのが、謎解きマニアとしても知られる俳優の佐藤健だ。数々のNGワードをいち早く見抜く卓越した観察力を誇り、自ら罠を仕掛けてライバルを次々と窮地に追い込んでいく。そのスマートな立ち回りにMC陣も驚くばかり。二宮が「佐藤健はかっこいい」と唸るほど、第1話にして早くも優勝候補筆頭として存在感を放っている。
一方で、正反対の刺客として注目なのが乃木坂46の一ノ瀬美空。愛らしいキャラクターの裏に秘められた圧倒的な勝負強さでゲームの風向きを幾度も変えており、二宮・若林からも「ダークホース」と絶賛の声が飛び交う。対照的な2人が魅せる心理戦の行方から目が離せない。
さらに、ジャンルを超えた豪華プレイヤーたちの個性豊かな戦略も大きな見どころ。女優の本田翼は、天真爛漫な笑顔と明るい振る舞いで、張り詰めたスタジオの緊張感を和らげていく。Hey! Say! JUMPの伊野尾慧は、グループでもお馴染みの“あざとい”キャラクターと高い観察力を武器に、華麗な立ち回りを見せる。
さらに、海外経験で培われたコミュニケーション能力と瞬発力を誇るウエンツ瑛士、バラエティ界屈指のトーク力で他人のNGを巧みに誘発する若槻千夏など、一筋縄ではいかないメンバーたちがハイレベルな騙し合いを繰り広げる。
お笑い界からは、独自の勘と経験値を誇る2人が参戦。オードリーの春日俊彰は、プレイヤーの中で唯一のシーズン1経験者だ。前回3位という悔しい結果に終わったリベンジを果たすべく、今回こそは賞金獲得を狙う。
そこへ今回初参戦となる平成ノブシコブシの吉村崇が合流。攻めの姿勢を崩さない吉村と、百戦錬磨の春日による“芸人勢”が見せる意地と逆襲、そして緊迫した空間で放たれる笑いのエネルギーは本作に欠かせないスパイスとなっている。
◆豪華刺客の襲来＆二宮和也・若林正恭が自ら仕掛ける罠
今シーズンは別室のMC陣の動きからも目が離せない。とあるステージでは、プレイヤーたちを翻弄するために二宮と若林が送り込んだ刺客として、元乃木坂46の与田祐希ら豪華サプライズゲストがスタジオに登場。プレイヤーのわずかな言動の変化を探り合う。
さらに、MCである二宮・若林が、プレイヤーを直接かき乱すための“仕掛け人”としてゲームの現場にそれぞれ登場する驚きの展開も。モニタリングルームを飛び出し、自ら罠を仕掛けに行くMC陣との直接の頭脳戦は、これまでにないドラマを生み出している。
キャリアもジャンルも異なる8人が集結し、誰がNGを踏み、誰が生き残るのか。予想を裏切り続ける極限の頭脳戦の結末と、栄えある優勝賞金を獲得する瞬間を、ぜひその目で確かめてほしい。（modelpress編集部）
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