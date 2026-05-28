“出会って10日婚”梅宮アンナ、結婚1周年記念旅行へ 夫とのハワイ満喫動画に「ラブラブで素敵」「幸せに包まれてる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの梅宮アンナが5月28日、自身のInstagramを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との結婚1周年を記念した旅行の様子を公開した。
【写真】乳がん治療中の53歳タレント「自然体でほっこり」ハワイのビーチで夫と笑顔
梅宮は「結婚1周年を迎えて 記念として、ふたりはハワイを選びました」と報告。「私が最後にハワイに来たのは8年前でした。父親との最後の旅行はハワイでした。ハワイが大好きだった父親でした。父親と最後に泊まったホテルを選んで」と亡き父・梅宮辰夫さんとの思い出を振り返り「旦那さんのよっちゃんは、20年ぶりだと」と明かした。
続けて「久々に来て改めてハワイは素晴らしい と感じる事が出来ました」と記し、夫との写真などをまとめた動画を投稿。2人がビーチに並んで座る姿や、かき氷店を背に笑顔を見せる姿など仲睦まじい様子が収められている。
この投稿は「仲良しなのが伝わってくる」「自然体でほっこり」「幸せに包まれてる」「最高の記念旅行になりましたね」「ラブラブで素敵」と反響を呼んでいる。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。また、2024年8月には乳がんの一種「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】乳がん治療中の53歳タレント「自然体でほっこり」ハワイのビーチで夫と笑顔
◆梅宮アンナ、夫との結婚1周年記念旅行の様子披露
梅宮は「結婚1周年を迎えて 記念として、ふたりはハワイを選びました」と報告。「私が最後にハワイに来たのは8年前でした。父親との最後の旅行はハワイでした。ハワイが大好きだった父親でした。父親と最後に泊まったホテルを選んで」と亡き父・梅宮辰夫さんとの思い出を振り返り「旦那さんのよっちゃんは、20年ぶりだと」と明かした。
◆梅宮アンナの投稿に「ラブラブで素敵」と反響
この投稿は「仲良しなのが伝わってくる」「自然体でほっこり」「幸せに包まれてる」「最高の記念旅行になりましたね」「ラブラブで素敵」と反響を呼んでいる。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。また、2024年8月には乳がんの一種「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを報告している。（modelpress編集部）
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