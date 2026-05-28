“ゆるくてかわいい”は現代人になぜ刺さる？ちびキャラが人気の理由を考察（「ぬここ」現象インタビューシリーズ）

『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』発売記念！著者「ぬここ」さん特別インタビューvol.2

小学生、中学生、高校生などの10代の若者の中で「なりたい職業」として、近年存在感を増しているイラストレーター。

SNSの浸透によって、自分の作品を気軽に発信できる時代になり、「好きなことで生きていきたい」「絵で食べていきたい」という夢の実現がぐっと身近なものになりました。

絵を描く技法やタッチなどは非常に多くの種類がありますが、なかでも「ちびキャラ」や「ミニキャラ」と呼ばれるデフォルメイラストは、ゆるいかわいさと個性を兼ね備え、若年層を中心に多くの人気を集めています。

そんな時代の流れの中で、SNSから人気に火がつき、多くのファンや視聴者を魅了する、人気イラストレーター「ぬここ」さん。

現在はSNS総フォロワー数50万人以上、イベントにもひっぱりだこ、今もっとも勢いのあるイラストレータの一人であるぬここさんに、人々を楽しませるイラストについてさまざまな角度から質問してみました！

ゆるいイラストの魅力は？

―-― ここ最近はデフォルメされたゆるくてかわいいイラストが人気の傾向にあります。

ぬここさんが考えるゆるいイラストの魅力を教えてください。

ぬここさん：

ゆるいイラストは、細かな書き込みがない「情報の少なさ」が色んな解釈を生み出し、多くの人の好奇心や興味を惹きつけてくれます。

そして、丸みを帯びた柔らかな線や、全体のゆるいバランスによって、見ていて「親しみやすさ」や「温かさ」、「癒やし」を感じさせてくれるので、それがゆるいイラストの魅力だと思っています。

ちびキャラの人気はなぜ？

―-― ぬここさんからみて、デフォルメされたミニキャラ(ちびキャラ)はなぜ人気があると思いますか？

ぬここさん：

どんな生き物でも赤ちゃんって可愛く感じることが多いと思うのですが、ちびキャラも同じで、赤ちゃんのような幼さや可愛らしさが人気の理由なのではないかと思います。

また、元々等身だったキャラクターがちびキャラ化するときも等身のときとの可愛さのギャップを感じさせられるのも人気の理由のひとつだと思います。

―-― 今回の全6回にわたる特集記事では、時代のトレンドともなった“ぬここ現象”を読み解きながら、人気職業であるイラストレーターという道を確立し、いま注目を集める著者・ぬここさんにインタビューを実施しました。夢をかたちにしながら、自分らしい人生や働き方を切り開いていくヒントを届けたいという思いから企画しました。



また、ぜひ新刊を手にとっていただき、ぬここさんの作品の魅力に触れて頂ければと思います！

次回記事予定☞ 絵は誰でも上達する？創造力を伸ばす描き方のヒント

計6回の記事☞ 掲載終了後に、「らぶスポ」内で閲覧可能です！（「ぬここ」で検索）

ぬここさん2作目となる新刊『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』

前作『ちまっとかわいいイラストが描ける本』が重版を重ね、大ヒット！

前作では、かわいいモチーフがたっぷり収容された、イラストのアイデアBOOKでしたが、今回は…

☆☆ぬここのちびキャラ本が新作となってリリース☆☆

2頭身にデフォルメされたかわいい人物のイラスト「ちびキャラ」に特化！“ぬこ描き”技術を簡単にマスターして、描けるようになる内容です。瞳のきゅるるん感がたまらない女の子のイラストを約200点以上収録！

・「推しが描ける」

・「自分がかわいくなる」

・「日常がイラストになる」

・「秒でかわいい」

楽しいイラストとともに、毎日が楽しくなる一冊です！

今なら！

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【著者紹介】

ぬここ

ゆるくてもちもちとしたかわいいテイストを得意とするイラストレーター。若い世代を中心にyoutubeやTikTokなどのSNSで人気を集めている。

前作『ちまっとかわいいイラストが描ける本』も好評発売中！



