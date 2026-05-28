６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２８日、千葉市内にあるＪＦＡ夢フィールドで合宿３日目の練習を行った。

始めてのＷ杯に挑むＭＦ中村敬斗は「正直、（Ｗ杯への）実感は湧いてきていない。自分の役割はゴールにつながるようなプレーだと思うんで、チームの土台であるハードワークをしっかりやって、自分の色を出せたら」と意気込んだ。

初の大舞台にも冷静さを貫く。昨年１０月のブラジル戦、今年４月のイングランド戦にも「平常心を心がけていた」。始めてのＷ杯に「どういうメンタルになるかわからないが」と話しつつ、「平常心にいるのが大事。ボール触ったら緊張解けて、サッカーはどこでやっても同じだと思う」と心を整える。

１５日のメンバー発表はフランスから中継を見ていたといい「ドキドキはしたが、まず安心した。これから頑張っていこうと」。ケガで三笘薫、南野拓実が選外となり、より期待が集まるが「自分のやるべきことは変わらない」と集中した。

本大会は前田大然、鈴木唯人、後藤啓介らと左シャドー、左ウィングのコンビを組むことが予想され「いい関係性を築くことが大事だと思うので。自分が出たポジションで、近いポジション選手といい形で崩せたら」と言葉に力をこめた。