ＦＣ東京のＦＷ仲川輝人が２７日、都内の気象神社にクラブマスコットの「東京ドロンパ」とともに参列し、６月６日に行われる百年構想リーグ・プレーオフラウンド第２戦のＣ大阪戦（ＭＵＦＧ国立）の晴天祈願を実施した。

晴れを願って仲川が自ら描き下ろした「巨大てるてる坊主」も奉納し、「今シーズンの最終戦をホームで戦えることをうれしく思いますし、これまで良い結果を出せているＭＵＦＧスタジアムでの試合に向けて、実は雨男である僕自身、晴天祈願もしたので晴れることを期待しています。プレーオフ第２戦が晴れて勝利できるように、思いを込めて描いた“テルテル坊主”も奉納しました。明治安田Ｊ１百年構想リーグ期間でチームが積み上げてきたものを、このホーム最終戦でしっかり表現して、すべてをぶつけたいと思います。その前に５月３０日のアウェーでプレーオフの第１戦があるので、どちらも勝ち切って、チームとして２０２６―２７シーズンに良いカタチで繋げられるように３位という順位をつかみとりにいきます」とコメントした。

また、同戦に向けてクラブも、渋谷スクランブル交差点での環境啓発＆試合告知活動や、ＪＲ新宿駅東口前の「クロス新宿ビジョン」にて「巨大３Ｄ東京ドロンパ」による試合告知映像の放映などを実施している。