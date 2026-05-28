元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）の娘でモデルの山本ミーア（１７）が、抜群スタイルを見せた。

２８日に自身のインスタグラムを更新し「もう夏？」と投稿。お腹を大胆に出した夏コーデでポーズを取った。１７歳と思えぬ大人っぽさと色気がスゴい！コメント欄には「いつもめっちゃ可愛いですね」の声が寄せられた。

ミーアは今年３月に自身のインスタグラムで、母と同じ事務所である「Ｕ−ＰＲＯＪＥＣＴ」にモデルとして所属したことを報告。事務所の公式サイトのプロフィルによると、２００８年１１月２８日、オーストリア・インスブルック生まれの１７歳。身長は１７０センチ。「スポーツ一家に生まれ、幼少期より常にスポーツに囲まれた環境で育つ。小学生から中学生にかけてはレスリングに打ち込み、その後は中学・高校時代を通じてゴルフに取り組むなど、幅広い競技経験を積む」という経歴で「家族から受けた影響に感謝しつつも、自らの力で道を切り拓くことを信条とし、常に“自分らしさ”を大切に活動。ありのままの姿で人と向き合いながら、ポジティブなエネルギーと愛を発信し続けている」としている。

母の美憂はレスリングの世界選手権で３度優勝。２０１６年に総合格闘技へ転向し、ＲＩＺＩＮに参戦。２３年大みそかにＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者・伊澤星花に敗れ、総合格闘技から引退していた。今年３月にオーストラリア・シドニーで行われた「Ｎｅｕｔｒａｌ Ｃｏｒｎｅｒ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓ」主催大会でプロボクシングデビュー。５１・０キロ契約６回戦でミシェル・マック（オーストラリア）と対戦し判定負けを喫したが、５１歳の今も新たな挑戦を続けている。

美憂は今月１０日に自身のインスタグラムで、娘ミーアと撮影した写真を披露し、口元そっくりの親子ショットに反響が寄せられた。