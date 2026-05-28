「怖いってぇ」“サレ妻役”篠田麻里子の演技に反響 刃物を手に目を見開き…「怖すぎだろwwwwwwwwww」『サレタ側の復讐』第9話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第9話が27日放送され、篠田麻里子の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【動画】「怖すぎだろwwwwwwwwww」刃物を手に目を見開く篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第9話では、将生（落合モトキ）との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃。そして将生から「浮気じゃない。本気なんだ」と離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、刃物を手に将生の勤務先に突撃して警察沙汰を起こしてしまう。
その際の佳乃は目を見開き、鬼気迫る表情を見せていた。このシーンにはSNS上で「怖いってぇ」「怖すぎだろwwwwwwwwww」などの反響が寄せられている。
【動画】「怖すぎだろwwwwwwwwww」刃物を手に目を見開く篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
その際の佳乃は目を見開き、鬼気迫る表情を見せていた。このシーンにはSNS上で「怖いってぇ」「怖すぎだろwwwwwwwwww」などの反響が寄せられている。